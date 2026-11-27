Live-Übertragungen von Langlauf und Skispringen in der ARD. Deutsche Biathlon-Frauen starten unter neuer Trainerin in Kontiolahti. Alle Infos zum Freitag.

Am kommenden winterlichen Freitag steht das Programm für den nordischen und schneebasierten Wintersport fest, wobei mehrere Höhepunkte für das Fernsehen angekündigt sind. Die ARD garantiert Live-Übertragungen im Free-TV, beginnend am 10.30 Uhr mit dem Langlauf der Frauen und am 14.10 Uhr mit dem Rennen der Männer in Ruka. Zusätzlich qualifizieren sich die Skispringer für ihre Wettkämpfe, während das deutsche Biathlon-Team unter neuer Führung in Kontiolahti antritt.

Live-Übertragungen und Sendezeiten der ARD

Fans können sich am Freitagabend entspannt zurücklehnen, da die wichtigsten Rennen des Tages kostenlos im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Die ARD beginnt ihre Übertragungen um 14.10 Uhr mit dem 10-km-Klassik-Lauf der Männer in Ruka. Bevor dieses Hauptereignis startet, können Zuschauer das 10-km-Rennen der Frauen ab 10.30 Uhr verfolgen, das ebenfalls live in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de im kostenlosen Livestream angeboten wird. Für die Zuschauer vor Ort und im Internet bleiben somit keine Wünsche offen, da sämtliche Wettbewerbe der Nordischen Kombination und des Langlaufs zugänglich sind.

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Deutsche Biathletinnen unter Sandra Flunger

In der finnischen Stadt Kontiolahti ist der erste Einsatz der deutschen Biathlon-Frauen unter der neuen Bundestrainerin Sandra Flunger geplant. Die 44-jährige Trainerin übernimmt die Verantwortung für das Team, das am Freitag mit einem Einzelwettbewerb über 15 Kilometer an den Start geht. Zu den favorisierten Starterinnen gehören Janina Hettich-Walz, die 30 Jahre alt ist, sowie Vanessa Voigt, 29 Jahre alt. Das Ziel der deutschen Mannschaft besteht darin, die großen Favoriten aus Frankreich und Schweden herauszufordern und mit einer starken Leistung für eine Überraschung zu sorgen.

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Skispringen: Qualifikation in Ruka-Kuusamo

Weiter geht die Reise nach Finnland in das Gebiet Ruka-Kuusamo, wo nicht nur die Nordischen Kombinierer und Langläufer, sondern auch die Skispringer den Weltcup-Winter fortsetzen. Es handelt sich um das zweite Wettkampf-Wochenende der Springer, das jedoch mit einer Hürde beginnt: der Qualifikation für die Männer. Andreas Wellinger, 31 Jahre alt, steht vor dieser ersten großen Herausforderung. Letzte Woche in Lillehammer war es ihm überraschend nicht gelungen, sich für den Wettkampf zu qualifizieren, was einen Fehlstart bedeutete. In Ruka wird er nun versuchen, diese Hürde zu nehmen und wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Programmübersicht und sportliche Erwartungen

Die zeitliche Abfolge der Wettkämpfe am Freitag ist präzise geplant und bietet für jeden Sportfan passende Inhalte. Um 10.30 Uhr startet der Langlauf der Frauen, gefolgt vom Langlauf der Männer um 14.10 Uhr. Am späten Nachmittag, ab 17.15 Uhr, folgt die Qualifikation der Skispringer. Diese Struktur ermöglicht es den Zuschauern, die verschiedenen Disziplinen nahtlos zu verfolgen. Die sportliche Leistung der deutschen Athleten, insbesondere im Biathlon und beim Skispringen, wird mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, da die Saison noch in den Kinderschuhen steckt und jede Startplatzierung wichtig ist.