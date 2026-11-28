Die ARD überträgt den gesamten Wintersport-Weltcup am Samstag live im Free-TV. Highlights sind Biathlon in Kontiolahti und Ski Alpin in den USA.

Der Weltcup im Wintersport bietet am kommenden Samstag ein umfangreiches Programm, das sportbegeisterte Fans in Deutschland in Bann schlägt. Die ARD strahlt alle Wettkämpfe ab 10.15 Uhr live und kostenfrei im Free-TV sowie über digitale Kanäle aus. Die Veranstaltungstages gliedert sich in vier zentrale Sendezeitpunkte, die unterschiedliche Disziplinen und Austragungsorte abdecken.

Sendetermin Biathlon und Skispringen in Ruka

Der sportliche Samstag beginnt pünktlich um 10.15 Uhr mit der nordischen Kombination. Im finnischen Ruka findet der 10-km-Einzelwettkampf der Herren statt, der als erster Start in die Sendeübertragung der ARD gilt. Die Zuschauer können das Geschehen live im Fernsehen verfolgen oder kostenlos in der ARD-Mediathek auf sportschau.de streamen.

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Eine knappe Stunde später, ab 13.10 Uhr, verlagert sich der Fokus nach Kontiolahti in Finnland. Dort steht der Biathlon im Single-Mixed-Modus auf dem Programm. Diese Disziplin verlangt den Athleten maximale Konzentration und Präzision ab, während sie gleichzeitig die Sendezeit im Free-TV nutzt, um die Aufmerksamkeit der Fernsehzuschauer zu binden.

Das erste Sende-Highlight des Tages findet um 15.15 Uhr statt, ebenfalls in Kontiolahti. Die Mixed-Staffel im Biathlon verspricht packende Relais-Kämpfe, bei denen nationale Teams um die Medaillen kämpfen. Die ARD sichert sich dabei die exklusiven Übertragungsrechte, sodass keine zusätzlichen Pay-TV-Kosten für die Zuschauer entstehen.

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Skal Alp Super-G und digitale Reichweite der ARD

Am späten Nachmittag, konkret um 19.45 Uhr, erwartet die Zuschauer der Ski-Alpin-Super-G der Herren. Dieser Wettkampf findet nicht in Europa, sondern in den USA statt, genauer gesagt in Copper Mountain. Da dieser Standort zeitversetzt liegt, fällt der Startzeitpunkt in die prime-time des deutschen Fernsehens, was die Reichweite der Übertragung signifikant erhöht.

Die ARD stellt sicher, dass alle genannten Wettbewerbe ohne Barrieren verfügbar sind. Neben dem linearen TV-Angebot auf dem Sender ARD bieten die digitalen Plattformen sportschau.de und die ARD-Mediathek kostenlose Livestreams an. Diese Multiplatform-Strategie ermöglicht es Nutzern, die Wintersport-Events flexibel über verschiedene Endgeräte zu konsumieren.

Besonderheiten bei den Skirennen aus den USA

Während die ARD den Großteil des Programms abdeckt, gilt eine Ausnahme für die beiden Ski-Alpin-Wettkämpfe, die in den Vereinigten Staaten stattfinden. Diese spezifischen Rennen werden vom Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt. Fans, die diesen Sport nicht über das Hauptprogramm der ARD verfolgen, müssen sich daher an den BR als primäre Quelle wenden.

Zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen Rechten bieten auch Eurosport sowie die Plattform Emma Aicher Zugang zu den Ereignissen. Diese Vielfalt an Übertragungswegen stellt sicher, dass keine Zielgruppe ausgeschlossen wird und die Reichweite der Wintersport-Events maximiert wird. Die Konkurrenz im digitalen Raum wächst dabei ständig.

Emma Aichers Comebackversuch gegen Mikaela Shiffrin

Emma Aicher (23) zeigt sich nach einem starken Saisonstart optimistisch für ihre nächste Herausforderung. Nachdem sie bereits im Slalom gewonnen und beim Riesenslalom auf das Podest gestoßen war, fehlt ihr noch der endgültige Durchbruch. Ein starker Nebel in Gurgl zerstörte kurz zuvor ihren Traum von einem weiteren Podiumsplatz.

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Der deutsche Skispringer-Kader hofft in Ruka auf eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse im Vergleich zum ersten Wochenende in Lillehammer. Die Männer wollen nun zeigen, dass sie auf der Nordischen Kombinier-Treppe vorne mitmischen können. Die Erwartungen sind hoch, da die Leistungen im ersten Durchgang noch verbesserungswürdig waren.

Biathlon-Duelle in Kontiolahti und globale Wiederkehr

In Kontiolahti steht der zweite Einsatz der Biathleten an. Die Single-Mixed- und die Mixed-Staffel bilden das Herzstück des Programms. Die deutschen Athleten treten hier gegen internationale Konkurrenten an, um Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Die Spannung in der finnischen Arena ist dabei enorm.

Im Ski-Alpin wird das Duell mit Mikaela Shiffrin (31) erwartet. Shiffrin ging in Levi und Gurgl im Slalom nicht an den Start. Aicher möchte in Killington beim Riesenslalom nachlegen, obwohl dieser Zweikampf nicht ihre absolute Lieblingsdisziplin darstellt. Die Konstanz im Winter ist dabei ausschlaggebend.

Der Wintersport ist mit voller Stärke zurückgekehrt. Von Langlauf über Bob und Skeleton bis hin zu den bereits genannten Disziplinen bietet das Angebot eine breite Palette an Hochleistungssport. Diese Vielfalt macht den Samstag zu einem unvergesslichen Ereignis für alle Zuschauer, die die Rückkehr der Schnee-Sportarten feiern.