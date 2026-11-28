Am Samstag zeigt die ARD ab 10.15 Uhr Weltcup-Events live im Free-TV. Erfahren Sie hier den kompletten Zeitplan für Biathlon in Kontiolahti, Skispringen in Ruka und Alpin in Copper Mountain.

Am kommenden Samstag bieten die großen Wintersport arten ein umfangreiches Programm für die Zuschauer im Fernsehen und Online. Die ARD schaltet ab 10.15 Uhr live vom nordischen Kombinieren in Ruka ein und begleitet die weiteren Wettkämpfe des Tages. Neben Biathlon -Events in Kontiolahti und Alpin-Weltcups in den USA sorgt die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für flächendeckende Abdeckung aller Disziplinen.

Live-Übertragung im Free-TV und Online

Fans müssen an diesem Tag nicht für den Zugang zu den Events zahlen, da alles im freien Fernsehen zu sehen ist. Die ARD nimmt den Senderlauf ab 10.15 Uhr mit der Nordischen Kombination auf. Parallel dazu gibt es kostenlose Livestreams in der ARD-Mediathek und auf der Internetplattform sportschau.de für mobile Geräte. Eine kleine Ausnahme bilden die beiden Ski-Alpin-Wettkämpfe aus den USA, welche im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt werden.

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Biathlon in Kontiolahti und Skispringen in Ruka

In der finnischen Stadt Kontiolahti finden heute zwei zentrale Biathlon-Disziplinen statt. Um 13.10 Uhr geht das Single-Mixed-Event der Starterinnen und Starter über die Bahn. Drei Stunden später, um 15.15 Uhr, folgt die Mixed-Staffel. Es handelt sich dabei um den zweiten Einsatz dieser Disziplinen für die Biathleten im aktuellen Saisonverlauf. Parallel dazu findet in Ruka der zweite Auftritt der Skispringer statt. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft tritt an, um im Vergleich zum ersten Wochenende in Lillehammer ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.

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Emma Aicher und Mikaela Shiffrin im Fokus

Im Alpin-Ski-Weltcup in Copper Mountain, wo um 19.45 Uhr der Super-G der Männer stattfindet, liegt der Blick auch auf deutsche Athletinnen wie Emma Aicher. Die 23-jährige Deutsche startete mit einem Sieg im Slalom und einem Podestplatz im Riesenslalom sehr stark in die Saison. Allerdings zerstörte starker Nebel in Gurgl ihre Chancen auf einen weiteren Podiumsplatz. Nun hofft Aicher, diesen Traum im Riesenslalom in Killington wieder wahr zu machen, obwohl der Torlauf nicht ihre bevorzugte Disziplin ist.

Dabei kommt es erneut zu einem Duell mit Mikaela Shiffrin. Die 31-jährige US-Amerikanerin war in Levi und Gurgl im Slalom nicht am Start. Für Shiffrin und die gesamte Wintersport-Community ist die Rückkehr der internationalen Wettkämpfe eine wichtige Bestätigung. Langlauf, Nordische Kombination, Bob und Skeleton sind mit voller Stärke zurück im Programm. Die Vielfalt des Angebots bietet Sportfans die Möglichkeit, den Wintersport ungestört zu genießen und sich über spannende Rennergebnisse zu freuen.