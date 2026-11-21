Übersicht zum Wintersport-Samstag mit Live-Übertragungen von ZDF und Eurosport. Details zu Emma Aichers Formkurve, den neuen deutschen Skispringern und Andreas Mitters Debüt.

Der kommende Samstag markiert einen zentralen Termin im Kalender des Wintersports. Die Zuschauer können zwischen Wettkämpfen im Ski Alpin und im Skispringen wählen, wobei nahezu alle relevanten Ereignisse live im freien Fernsehen übertragen werden. Diese breite Verfügbarkeit stellt sicher, dass Fans den Saisonstart mitverfolgen können, ohne auf kostenpflichtige Streaming-Angebote angewiesen zu sein.

Live-Übertragungen und TV-Plan

Das ZDF übernimmt die Live-Übertragung des zweiten Laufs sowie beider Skisprung-Wettkämpfe. Für den ersten Lauf, der um 10.30 Uhr beginnt, sowie für alle anderen Wettbewerbe steht kostenfrei Livestreaming über die ZDF-Mediathek und die Website zdfsport.de zur Verfügung. Darüber hinaus sichern Eurosport die Rechte für Übertragungen im Bereich Ski Alpin und Skispringen. Damit bleibt kein Wunsch offen, wer die Highlights des Tages live verfolgen möchte.

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Emma Aicher führt Gesamtweltcup an

Emma Aicher hat die Saison mit einem hervorragenden Ergebnis gestartet. Der 23-jährige Slalom-Spezialist belegt aktuell die Spitzenposition in der Gesamtweltcup-Liste. Ihre jüngsten Erfolge umfassen den dritten Platz im Riesenslalom in Sölden sowie den ersten Sieg im Slalom in Levi, Finnland. Für den Wettkampf in Gurgl möchte Aicher diesen Aufschwung nutzen und ihre positive Formkurve fortsetzen. Sie betont, dass sie sich vollständig auf das Skifahren konzentrieren und die Momentum aus Levi in Gurgl weiterführen wird.

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Neue Trainer und veränderte Kaderstruktur

Im Skispringen wartet in Lillehammer der erste individuelle Einzelwettkampf der Saison. Vor dem Start steht mit Andreas Mitter ein neuer Bundestrainer, der am 44. Geburtstag sein Debüt feiert. Er folgt auf Stefan Horngacher, der nach sieben Jahren Amtszeit das Ende des letzten Winters als Trainer bekannt gab. Mitter war zuvor bereits als Co-Trainer tätig und übernimmt nun die Verantwortung für das deutsche Team. Die Kaderzusammensetzung hat sich ebenfalls verändert, da Katharina Schmid, die 30-jährige mit Karriereende, und Karl Geiger, der 33-jährige, aufgrund von Knieproblemen nicht im Weltcup-Kader stehen.

Deutsche Springer treten in Lillehammer an

Das deutsche Team tritt in Lillehammer in den Wettbewerb ein, wobei die Focus auf den Männern liegt. Zu den bekannten Namen gehören Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger. Beide werden unter der neuen Leitung von Andreas Mitter antreten. Nach dem Mixed-Event am Freitag ist der Samstag der nächste große Test für die deutsche Mannschaft. Die Erwartungen sind hoch, da die Skispringer versuchen wollen, ähnliche Top-Resultate wie Emma Aicher im Ski Alpin zu erzielen. Der Start in diese neue Saison ist somit von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Teams.