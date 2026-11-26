Die Skisaison steht in den Startlöchern und viele Alpenskigebiete haben aufgerüstet. Bahnen wurden neu gebaut oder sind innerhalb eines Tals umgezogen. Worauf sich Wintersportler freuen können.

Die neue Kanzelbahn II fährt hinauf zur Gerlitzen Alpe. Vom Salzburger Land bis ins Schweizer Wallis und vom Mont Blanc in Frankreich bis zum Monte Elmo in Südtirol: In den Alpen sind für diesen Winter Hunderte Millionen Euro in den Neubau oder die Erneuerung von Anlagen geflossen.

Das Ziel: mehr Menschen bequemer und schneller hinauf auf den Berg bringen. Diese 13 Anlagen stechen heraus. Im Skigebiet Gerlitzen Alpe fährt diesen Winter eine neue Kabinenbahn zum Gipfel auf 1.911 Meter. Die Bahn mit 82 Zehner-Kabinen kann 4.000 Personen pro Stunde auf den Berg bringen und ist laut Betreibern die „leistungsstärkste Seilbahn Kärntens“.

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Sie wurde zwischen April und Oktober dieses Jahres für 22 Millionen Euro hochgezogen. Mehr als 60 Jahre war die Walmendingerhornbahn in Betrieb - nun weicht sie einem Neubau. Die bodentief verglasten neuen Kabinen fassen mit 80 Personen doppelt so viel wie bisher und sind barrierefrei konzipiert. Für Oberstdorf und das Kleinwalsertal ist das wie ein Weihnachtsgeschenk: Die Eröffnung ist für den 24.