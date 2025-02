Wintersporthöhepunkte und mehr im ZDF

Nathalie Armbruster revolutioniert die Nordische Kombination, Victoria Carl glänzt vor der Weltmeisterschaft und Franz Beckenbauer wird in einer neuen Dokumentation gefeiert. Das ZDF bietet zudem Einblicke in die Welt der Basketballer Franz und Moritz Wagner sowie von Freestyle-Sportlern, die Städte erobern.

Die 19-jährige Nathalie Armbruster schreibt nicht nur die Abiturprüfungen, sondern auch Wintersportgeschichte. Sie hebt die Nordische Kombination in Deutschland auf ein ganz neues Niveau. Victoria Carl ist vor der Weltmeisterschaft in Topform. Beim Klassikrennen über 10 km in Falun, Schweden, musste sie sich nur Schwedens Ebba Andersson und Norwegens Heidi Weng geschlagen geben. Die deutschen Biathleten verpassten bei Johannes Thingnes Bö's historischem Sieg im WM-Sprint die Medaillen.

Überraschend wurde der US-Amerikaner Campbell Wright Zweiter. Der 2. Lauf des WM-Slaloms der Frauen in Saalbach/Österreich wird live im Stream übertragen. Kommentator: Julius Hilfenhaus, Experte: Marco Büchel. Moderation: Amelie Stiefvatter. Eine Dokuserie über den FC Bayern der 90er Jahre zeigt: Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mehmet Scholl, Stefan Effenberg. Vorhang auf für legendäre Feindschaften, Dramen und die größte aller Niederlagen. Zwei Basketball-Brüder auf dem Weg an die Spitze: Franz und Moritz Wagner erobern die NBA. Die vierteilige Doku zeigt ihren Weg hautnah! Freestyle-Sportler erobern die Städte: Asphalt und Pulverschnee werden zur Arena. Ihre Reise geht weit über den Sport hinaus. Franz Beckenbauer hat Geschichte geschrieben. 2025 wäre er 80 Jahre alt geworden. Die Dokumentation zeigt den Weg von der WM 1966 zur globalen Figur als 'Kaiser' und 'Lichtgestalt'. Die Fußballwelt ist männlich dominiert. Doch auch Frauen wollen ihre Freude am Fußball und ihr Fansein ausleben. Nicht nur im Stadion sind sie mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert. Laura Dahlmeier tauscht Medaillen gegen Gipfel: Die Biathlon-Legende erobert neue Höhen als Bergführerin und Alpinistin. Eine emotionale Reise von den Alpen bis zum Himalaya.





