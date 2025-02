Winterstürme Bringen Gefahr auf deutschen Straßen

Deutschland wird von einer starken Schneefall- und Glatteiswelle getroffen. Der Norden und Osten des Landes sind besonders betroffen, aber die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages über ganz Deutschland. Die Straßen werden gefährlich glatt, und Autofahrer und Radfahrer sollten Vorsicht walten lassen.

Viele Regionen Deutschland s erleben derzeit gefährliche Glätte auf den Straßen. Der ganze Tag über ist mit Schneefall und Glätte zu rechnen. Erst am Wochenende soll es sich beruhigen. Wann ist es wo besonders heikel? Unser Niederschlagsart-Radar zeigt Grün für Schnee und Blau für Regen. Kiel, Hamburg und Berlin erleben Schneefall . Der Norden und Osten Deutschland s bekommen im Moment eine gute Ladung Winter. Selbst an den Küsten liegt Schnee. Und das alles mitten im Berufsverkehr.

Heute schneit es vor allem in Regionen, die nicht immer bestens auf winterliche Straßenverhältnisse eingestellt sind. Für Berlin sind heute 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee angesagt. Das dürfte es Autofahrern schwer und Radfahrern unmöglich machen, rechtzeitig an ihr Ziel zu kommen. Schneefälle gibt es bis runter nach Sachsen, aber auch im Münsterland und in Westfalen ist mit Schneefällen und Glätte zu rechnen. Auch westlich des Rheins, vor allem Richtung Eifel, sind derzeit leichte Schneefälle unterwegs. Im Südwesten sind jetzt ebenfalls schon Schneefälle unterwegs. Das wird sicher große Behinderungen heute geben. Später erreicht die Kältewelle den Süden. Das Tief Max, das den Winter bringt, verlagert sich heute im Laufe des Tages von Norddeutschland Richtung Österreich. Damit gelangt die feuchtkalte Luft im Norden auch in den Süden unseres Landes. So sinkt auch hier gegen Abend die Schneefallgrenze bis ins Flachland. In der Mitte gehen die Regenschauer am Vormittag bis in tiefe Lagen in Schnee über. Im Süden regnet es teils kräftig, hier sinkt die Schneefallgrenze erst im Laufe des Nachmittages allmählich bis ins Flachland. Später ist also auch im Süden mit Schnee und Glätte zu rechnen. Am Freitag wird es nochmal tückisch, da dann aber am ehesten am Alpenrand, im Erzgebirge und vielleicht im Thüringer Wald. Es wird keine flächendeckenden Schneefälle in großräumigen Gegenden geben. Heute ist also tatsächlich der schwierigste Tag der Wetterwoche





