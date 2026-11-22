Glatte Straßen und Schneefall verursachen in Deutschland zahlreiche Verkehrsunfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiteren Risiken durch Reifglätte und Neuschnee in vielen Regionen.

Der Winter hat seine Spuren auf den deutschen Straßen hinterlassen, wobei das Wochenende von einer hohen Zahl an Verkehrsunfälle n geprägt war. Glatte Fahrbahnen und plötzliche Wetterumschwünge führten zu mehreren Kollisionen und Unfällen mit verletzten Personen. Besonders der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor winterlichen Gefahren gewarnt, doch die realen Bedingungen führten zu schwerwiegenden Staus und Karambolagen im gesamten Bundesgebiet.

Kritische Lage auf Autobahnen und Kreisstraßen

Auf der Autobahn 20 herrschte am Samstagabend ein gefährliches Szenario. Die Polizei in Neubrandenburg berichtete, dass eine Autofahrerin bei plötzlicher Glätte, die durch Starkregen und Hagel verstärkt wurde, zu schnell fuhr und in die Leitplanke krachte. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem ersten Auto. Ein drittes Fahrzeug schaffte es zwar, rechtzeitig anzuhalten, doch ein viertes Fahrzeug fuhr auf dieses aufgehaltene Auto auf. Insgesamt waren vier Autos an diesem Vorfall beteiligt, wobei zehn Menschen leicht verletzt wurden. Die Polizei Cuxhaven bestätigte am Sonntagmorgen die Meldung dieser Kette von Unfällen.

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Weitere Unfälle durch Rutschgefahr und Eisglätte

Neben den schweren Unfällen auf den Autobahnen ereigneten sich auch auf kleineren Straßen zahlreiche Zwischenfälle. Am frühen Sonntagmorgen rutschte ein Fahrzeug auf einer Kreisstraße von der glatten Fahrbahn ab und landete im Graben. Zum Glück blieb die Fahrerin bei diesem Vorfall unverletzt, was auf schnelles Eingreifen oder hohe Sicherheitsstandards des Fahrzeugs hindeuten könnte. Diese Isolierte Gefahr war nicht auf eine einzige Region beschränkt, sondern trat in verschiedenen Bundesländern auf.

Auch in anderen Gebieten gab es kritische Meldungen. An der Autobahn Walsleben krachte ein Auto von der Fahrbahn ab und schlug auf der linken Seite gegen die Schutzplanke. Zum Glück blieb bei diesem Unfall niemand verletzt, und das Fahrzeug konnte nach der Kollision weiterfahren, obwohl es wahrscheinlich Beschädigungen aufwies. Dies unterstreicht die oft unterschätzte Gefahr, die von plötzlicher Glatteisbildung ausgeht, selbst wenn keine Personenschaden zu beklagen ist.

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Schwere Unfälle in Unna und Warnungen für die Woche

Einen dramatischen Verlauf nahm ein Unfall am Samstagmorgen in Unna. Ein Transporter rutschte von der glatten Straße ab und stürzte in den Graben. Die Fahrerin sowie zwei jugendliche Beifahrer wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Dieser Vorfall zeigt, wie speziell Lastkraftwagen und transporter bei winterlichen Bedingungen anfällig für Kontrollverlust sind. Die Polizei in Unna meldete die Verletzungen und wies auf die rutschigen Straßenverhältnisse hin.

Zum Start in die neue Woche bleibt die Lage angespannt. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach teilte mit, dass es in einigen Regionen Deutschlands glatt bleiben kann und es mancherorts richtig winterlich wird. Vor allem in der Nacht auf Montag bestehe stellenweise die Gefahr von Glätte, so die Prognose. Autofahrer sollten also auf dem Weg zur Arbeit am Montag mit zusätzlichen Risiken rechnen und besonders vorsichtig sein.

Schneemengen und meteorologische Vorhersagen

Vor allem im Alpenvorland werden in der Nacht bis in tiefere Lagen hinein Schnee übergehende Niederschläge erwartet. Meteorologen zufolge kündigen sich im Schwarzwald bis zum südlichen Alpenvorland fünf bis zehn Zentimeter zusammenkommen. Vom westlichen Allgäu bis zu den Ammergauer Alpen oberhalb von 1000 Metern sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.

Wo sich Luftmassen stauen, sind laut DWD sogar binnen 24 bis 36 Stunden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee drin. Diese extremen Mengen können zu massiven Verkehrsbehinderungen führen. Im Osten Deutschlands sind die Mengen deutlich geringer, hier könnten im Erzgebirge bis zu drei Zentimeter Schnee fallen. In anderen Regionen ohne Niederschläge ist den Meteorologen zufolge örtlich Reifglätte möglich, was die Fahrbahngefahr für alle Verkehrsteilnehmer weiter erhöht.