Dichte Wolken und stellenweise Dauernebel bestimmen das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Wo es in den kommenden Nächten besonders kalt und frostig wird.

Dichte Wolken und stellenweise Dauernebel bestimmen das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Wo es in den kommenden Nächten besonders kalt und frostig wird. Hannover/ Bremen - Winterliche Temperaturen prägen die kommenden Tage in Niedersachsen und Bremen.

Es bleibt wolkig bis bewölkt, aber meist trocken. Gebietsweise wird es jedoch frostig. Am Dienstag bleibt es überwiegend wechselnd bewölkt. Gebietsweise kann es zu Dauernebel oder Hochnebel kommen.

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An der Nordseeküste treten anfangs noch vereinzelt Schauer auf, ansonsten bleibt es trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, steigen die Höchstwerte auf zwei Grad. Im Oberharz ist mit Dauernebel oder leichtem Dauerfrost zu rechnen. Die Nacht zum Mittwoch bleibt überwiegend trocken.

Stellenweise wird es klar, ansonsten bleibt es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen fallen auf -4 Grad im Binnenland und 2 Grad auf den Inseln. Im Bergland werden sogar -6 Grad und mäßiger Frost erwartet. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, aber es bleibt meist trocken.

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Die Maximalwerte liegen zwischen -3 Grad im Harz und 4 Grad auf den Inseln. In der Nacht auf Donnerstag kommt es weiterhin zu wechselnder Bewölkung. Die Tiefstwerte erreichen 2 Grad auf den Inseln, -3 Grad in Bremen und Hannover sowie bis zu -7 Grad im Harz. Auch am Donnerstag bleibt es überwiegend niederschlagsfrei und bewölkt.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 2 Grad. An der See weht ein starker östlicher Wind.