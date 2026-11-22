DWD warnt vor Eis und Schnee in Berlin und Brandenburg. Die BSR mobilisiert 2400 Mitarbeiter. Temperaturen sinken unter null Grad. Warnung vor Glatteis.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für das Wochenende ein deutliches Winterwetter für die Regionen Berlin und Brandenburg. Neben Regen und Graupelschauern sind am Sonntag örtlich auch Schneeschauer möglich. Dabei bleibt es überwiegend bewölkt, wie der Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen lediglich 4 bis 6 Grad Celsius.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 0 bis -2 Grad Celsius. Dabei sind weitere Schneeschauer möglich. Autofahrer und Fußgänger sollten sich auf glatte Straßen und Wege einstellen. Auch zum Wochenstart bleibt es winterlich. Während es in der Westhälfte Brandenburgs überwiegend wolkig bleiben und nur vereinzelt Schauer geben soll, muss im Osten gebietsweise mit Regen, Schneeregen oder Schnee gerechnet werden. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte von nur noch 2 bis 4 Grad Celsius.

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Wetterlage und Glättegefahr im Detail

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt, örtlich sind weitere Schneeschauer möglich. Bei Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad Celsius besteht erneut Glättegefahr. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es den Angaben nach überwiegend trocken, aber kalt. Die Temperaturen erreichen am Dienstag nur 1 bis 3 Grad Celsius, am Mittwoch sogar lediglich 0 bis 2 Grad Celsius. Nachts wird es frostig.

Wer morgens unterwegs ist, sollte deshalb weiterhin mit überfrierender Nässe und glatten Stellen rechnen. Die Niederschläge sind nicht flächendeckend, aber die Temperaturen liegen stabil im gefrierpunktnahen Bereich. Dies führt lokal zu einer Verklappung von Wasser auf asphaltierten Flächen. Die Kombination aus Feuchtigkeit und Minusgraden erzeugt die für den Winter typischen Gefahrenquellen im Straßenverkehr.

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Kapazitäten der Berliner Stadtreinigung

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) wappnet sich unterdessen für die kalte Jahreszeit. Die Berliner Stadtreinigung sieht sich nach eigenen Angaben dafür gut gerüstet. Rund 2400 Beschäftigte mit 540 Räum- und Streufahrzeugen werden sich bei Glätte, Schnee und Eis um das Räumen der Straßen und Wege in Berlin kümmern. Diese Informationen teilte die Stadtreinigung Anfang der Woche mit.

Auch die Lager mit Streugut seien gefüllt. Insgesamt stehen demnach 13.000 Tonnen Salz, 2100 Kubikmeter Sole sowie 5000 Tonnen Splitt bereit. Normalerweise sei der Winterdienst in zwei Schichten im Einsatz. Bei extremen Wetterlagen komme eine dritte Schicht hinzu. Die logistische Vorbereitung dieser Mengen an Material ist entscheidend, um die Verkehrsflüsse in der Hauptstadt aufrechtzuerhalten.

Räumprioritäten und Anliegertoolschaft

Die BSR ist für Bundesstraßen, Landesstraßen und Autobahnen sowie Fußgängerüberwegen zuständig. Hinzu kommen Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Bestimmte Plätze wie der Alexanderplatz und der Breitscheidplatz sowie bestimmte Fußgängerzonen sind ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Behörde einbezogen. Die oberste Priorität hat laut BSR die Beräumung der Stadtautobahnen. Zudem hätten Hauptverkehrsstraßen und Straßen mit öffentlichem Personennahverkehr ebenfalls besondere Priorität.

Für die Räumung der Gehwege sind grundsätzlich die jeweiligen Anlieger zuständig. Ausnahmen sind Wege vor öffentlichen Grünanlagen wie Parks. Bürger müssen also damit rechnen, dass private Wege nicht von den Streuwagen der Stadt gereinigt werden. Die klare Trennung der Zuständigkeiten zwischen öffentlicher Infrastruktur und privatem Grundbesitz bleibt auch bei Schneefall bestehen. Wer seine Wege nicht selbst räumt, riskiert Haftungsprobleme bei Stürzen.