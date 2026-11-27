Der Deutsche Wetterdienst kündigt für das Wochenende anhaltende Kälte und Glättegefahr in Sachsen-Anhalt, Bayern und Brandenburg an. Temperaturen sinken teilweise auf minus 10 Grad.

Der Frühwinter hat Deutschland erreicht und sorgt für eine spürbare Abkühlung in weiten Teilen des Landes. Während sich die verschiedenen Wettermodelle noch uneinig sind, wie streng der Winter insgesamt ausfallen wird, liefert Meteorologe Paul Heger von ntv erste Einschätzungen. Die aktuellen Prognosen zeigen ein wechselhaftes Bild mit区域-spezifischen Unterschieden bei Temperatur, Niederschlag und Sichtverhältnissen.

Wetterentwicklung in Sachsen-Anhalt und Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Sachsen-Anhalt anhaltende Kältebedingungen. Am Freitag herrscht verbreitet leichter Dauerfrost, wobei im Süden bewölktes Wetter mit geringfügigem Schneefall oder Schneegriesel verbunden ist. Dabei ist mit glatten Straßen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 1 Grad. In den Bergregionen des Harzes sind Temperaturen von minus 4 Grad am Freitag und minus 3 Grad am Samstag zu erwarten. Das Wochenende bleibt überwiegend bewölkt, vereinzelt ist aber auch Sonnenschein möglich, wobei sich die Werte tagsüber auf 0 bis 3 Grad erwärmen. Nachts sinken die Temperaturen auf minus 3 bis minus 6 Grad, im Harz sogar auf minus 8 Grad.

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In Bayern bleibt die Situation nach dem Wintereinbruch im Süden frostig kalt. Lediglich stellenweise sind noch Schneeflocken zu erwarten, was die Straßen rutschig machen kann. Tagsüber bleibt das Wetter meist grau und trüb mit leichtem Dauerfrost um den Gefrierpunkt. Am Spessart und in der unterfränkischen Rhein-Main-Region sind kurzzeitige Auflockerungen möglich. Die Temperaturen liegen dort zwischen minus 3 und 1 Grad. Heute rechnen die Experten teilweise noch mit Schnee, Glätte und starker Bewölkung, wobei die Niederschläge am Nachmittag nachlassen.

Prognosen für Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen

In Brandenburg sind die Wetterverhältnisse am Freitag wechselhaft und überwiegend trocken. In Sü Brandenburg kann es zu regionalen Schneefällen kommen, während der Rest der Region trocken bleibt. Bei leichtem Dauerfrost liegen die Tageshöchstwerte bei null Grad. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen auf minus 2 bis minus 5 Grad. Der Samstag bringt vermehrt Sonnenschein und bleibt trocken, mit Werten bis zu 1 Grad. Am Sonntag dominieren Wolkenfelder, der Sonnenschein ist rar, doch die Temperaturen steigen auf 3 Grad.

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Niedersachsen zeigt ein ähnliches Bild mit wechselnder Bewölkung und überwiegend trockenem Wetter. In Südniedersachsen sind am Anfang noch letzte Schneeflocken oder gefrierender Sprühregen möglich. Im Süden liegen die Temperaturen um minus 1 Grad, an der Küste bei bis zu 3 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung auf, es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 6 Grad. Tagsüber wird es heiter bis wolkig mit leichtem Dauerfrost um minus 1 Grad. Auf den Inseln sind es bis zu 2 Grad, während an der Küste stürmische Böen auftreten können.

Auch in Sachsen bleibt es am Freitag bedeckt mit zeitweise geringem Schneefall oder Schneegriesel, verbunden mit möglicher Glätte. Wie vom DWD bestätigt, lassen Schnee und Glätte am Nachmittag nach. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und 0 Grad. Am Samstag sind minus 1 bis 1 Grad möglich, im Bergland minus 3 Grad, und am Sonntag 0 bis 4 Grad. Das Wochenende beginnt wolkig mit zeitweiser Heiterkeit. Der Sonntag bringt Wolkenfelder mit gelegentlichem Sonnenschein. In Kammlagen und der Oberlausitz wird es böig, in den Nächten sinken die Temperaturen auf minus 3 bis minus 6 Grad, im Bergland teilweise auf minus 10 Grad.

Situation in Norddeutschland und Ausblick

In Schleswig-Holstein und Hamburg ist das Wetter größtenteils wolkig mit phasenweisen Aufheiterungen. An der Ostsee lassen Regen- oder Schneeschauer allmählich nach, die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern wechseln sich Wolken und heitere Abschnitte ab bei überwiegend trockenem Wetter und Temperaturen von 0 bis 3 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken, die Temperaturen fallen auf plus 1 bis minus 4 Grad.

Der Samstag zeigt in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wolkiges, aber trockenes Wetter. Die Höchstwerte liegen verbreitet um den Gefrierpunkt, auf den Inseln sind bis zu 3 Grad möglich. An den Küsten weht ein teils starker Südostwind, später sind einzelne stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag bleibt es niederschlagsfrei, wird aber frostig, wobei die Temperaturen weiter absinken können.