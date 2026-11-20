Kalte Luftmassen drängen nach Deutschland. Die Schneefallgrenze sinkt bis ins Flachland, während die Alpen bereits am Freitag erste Schneeansammlungen verzeichnen.

Ein signifikanter Winterwettereinbruch verändert die气象ologische Lage in Deutschland drastisch. Nach einer Phase von Regen und Schmuddelwetter strömen nun deutlich kältere Luftmassen aus nordwestlicher Richtung in das Land. Die Temperaturen stürzen ab, während die Schneefallgrenze tagtäglich tiefer sinkt und sich die winterliche Pracht schrittweise bis in tiefere Lagen ausbreitet.

Direkte Auswirkungen auf die Schneefallgrenze

Diplom-Meteorologe Dominik Jung bestätigt gegenüber BILD, dass die kalten Luftmassen direkt mit drehendem Nordwestwind die Temperaturkurve nach unten treiben. Am Freitag liegt die Schneefallgrenze zunächst noch bei etwa 1000 bis 1200 Metern. Diese Grenze ist der kritische Faktor, der bestimmt, ob Niederschlag als Regen oder Schnee fällt, und sie markiert den Beginn der eigentlichen winterlichen Verhältnisse in den betroffenen Regionen.

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Schneemassen in den Alpen und Mittelgebirgen

Als Erstes erwischt es die Alpen, wo feuchte Luft gegen die Gebirgszüge gedrückt wird und beim Aufsteigen abkühlt. Innerhalb weniger Stunden können sich dort mehr als 10 Zentimeter Schnee ansammeln. Der Hohe Göll in den Berchtesgadener Alpen war in den vergangenen Tagen bereits schneebedeckt, was auf die frühzeitige Kälte in den Hochlagen hinweist. Die größten Schneemengen erwartet Jung an den Alpen: Oberhalb von rund 1000 Metern sind bis Samstag 10 bis 20 Zentimeter möglich, in Hochlagen sogar mehr.

Im Flachland bleibt es jedoch vorerst schneeärmer. Dort gibt es höchstens mal ein paar nasse Flocken, die kaum liegen bleiben. Wer dort schon von der weißen Pracht träumt, muss sich noch gedulden, da der Schnee im tiefen Gelände oft schmilzt, bevor er die Oberfläche erreicht. Die Intensität der Schneefälle konzentriert sich also primär auf die höheren Lagen des Landes.

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Ausdehnung auf das Bergland und Wochenendprognose

Am Wochenende könnten die Flocken sogar noch deutlich weiter herunterkommen. Dann erwischt es auch die Mittelgebirge. Schwarzwald, Bayerischer Wald, Erzgebirge, Harz, Rhön und Sauerland können weiß werden. Bei kräftigen Schauern schaffen es die Flocken sogar bis in mittlere Lagen, in Franken stellenweise noch weiter hinab. Dies deutet auf eine massive Ausweitung des Winterwetters über das gesamte westliche und südliche Deutschland hin.

Am Samstag sind die Temperaturen in den Morgenstunden noch nicht ganz so eisig wie am Sonntag, aber ebenfalls schon kalt. Dies schafft ein dynamisches Wettergeschehen, das sich im Verlauf des Wochenendes weiter zuspitzt. Die meteorologischen Bedingungen verändern sich stetig, wobei die Kälte am Wochenende ihre volle Wirkung entfaltet und die Schneefallgrenze weiter nach unten rutscht.

Temperaturverlauf und Wochenenddaten

Deutscher Wetterdienst-Meteorologe Thore Hansen liefert konkrete Temperaturprognosen für die kommenden Tage. "Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 4 und 13 Grad. Am Samstag sind es 4 bis 11 und am Sonntag zwischen 3 und 7 Grad." Diese Werte zeigen eine klare Abkühlungstendenz über das Wochenende, wobei der Sonntag den kältesten Abschnitt der Prognose darstellt und die winterlichen Bedingungen im Flachland und in den niedrigen Lagen verstärkt spürbar macht.

Prognose für den Wochenstart und Advent

Und der Winter legt möglicherweise nach: Zum Sonntagabend und in der Nacht zum Montag könnte eine neue Wetterfront auch in tieferen Lagen Schnee bringen. "Im Bergland sind erneut markante Mengen möglich. Wer am Sonntagabend unterwegs ist, sollte auf [die Bedingungen achten]", warnt Jung. Das kalte Wetter wird uns laut "Kachelmannwetter" auch Anfang nächster Woche wohl noch beschäftigen. Die Unsicherheit bleibt jedoch bestehen, da die Modelle differieren.

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Doch die große Frage bleibt: Gibt es auch Schnee zum 1. Advent? Die Wettermodelle sind sich noch uneinig. Das US-Modell GFS sieht zeitweise im Norden und Osten mehr Schnee. Das europäische Modell erwartet ebenfalls Kälte, ist beim Schnee aber deutlich vorsichtiger. Diese Diskrepanz unterstreicht die Komplexität der langfristigen Wettervorhersage in der Übergangsphase zum Winter.