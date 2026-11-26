Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Niedersachsen und Bremen weitere Frostnächte. Zum Ende des Wochenendes wird es milder, allerdings droht örtlich gefrierender Regen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Niedersachsen und Bremen weitere Frostnächte. Zum Ende des Wochenendes wird es milder, allerdings droht örtlich gefrierender Regen. Hannover/ Bremen - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich weiterhin auf kalte winterliche Tage einstellen.

Nachts sinken die Temperaturen verbreitet unter null Grad, gebietsweise ist auch tagsüber leichter Dauerfrost möglich. Zum Wochenstart droht zudem Glatteis durch gefrierenden Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Donnerstag ist es der Vorhersage zufolge heiter bis wolkig und überwiegend trocken. In Südniedersachsen sind später vereinzelt ein paar Schneeflocken möglich.

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Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen minus einem Grad im Bergland und plus zwei Grad. Dazu weht schwacher, an der See mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag bleibt es demnach wolkig und meist trocken. In Südniedersachsen kann es vereinzelt weiterhin etwas schneien.