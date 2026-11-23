Hiobsbotschaft für die Liebhaber von fränkischem Wein und seine Produzenten: Frankens größte Winzergemeinschaft steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nun geht es um die Zukunft des Traditionsunternehmens.

- Hiobsbotschaft für die Liebhaber von fränkischem Wein und seine Produzenten: Frankens größte Winzergemeinschaft steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nun geht es um die Zukunft des Traditionsunternehmens.

Die größte Winzergemeinschaft Frankens, die GWF aus Kitzingen, steht vor einer schwierigen finanziellen Zukunft. Um eine drohende Finanzierungslücke zu schließen, bittet das Unternehmen seine Mitglieder nun um Unterstützung. Die Situation ist ernst - auch wenn die GWF betont, „derzeit noch zahlungsfähig“ zu sein.berichtet, könnte sich bei der GWF bis Ende Januar 2027 eine Finanzierungslücke auftun. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin.

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„Die GWF ist derzeit zahlungsfähig. Jede fällige Rechnung ist bezahlt“, erklärte sie. Gleichzeitig zeige die Liquiditätsplanung, dass bis Ende Januar kommenden Jahres eine mögliche Finanzierungslücke geschlossen werden müsse. Daher seien die Mitgliedswinzer derzeit gebeten, auf die zusätzlichen Auszahlungen an sie - die Traubengelder, die bisher nicht abgerufen worden seien - zunächst zu verzichten.

„Die Auszahlung würde sich damit verschieben. Die Ansprüche bleiben in voller Höhe bestehen.

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“ Der freiwillige, zeitlich begrenzte Verzicht auf eine fällige Zahlung soll helfen, die Zeit bis zur Fertigstellung eines Sanierungsgutachtens und zur Finanzierungsentscheidung der Banken zu überbrücken.sprach von einer drohenden Insolvenz und berichtete, dass die GWF ihre Mitglieder um Unterstützung gebeten habe. Dabei gehe es insbesondere um noch ausstehende Traubengelder aus den Jahren 2024 und 2025. Die Dimension der finanziellen Schwierigkeiten ist erheblich. Zur GWF gehören nach Angaben des Unternehmens mehr als 1000 Winzerinnen und Winzer.

Gemeinsam bewirtschaften sie eine Rebfläche von mehr als 1200 Hektar. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den sechs größten Winzergenossenschaften Deutschlands. Franken ist das wichtigste Weinanbaugebiet in Bayern. Die Anbaufläche für fränkischen Wein erstreckt sich in etwa von Bamberg bis Aschaffenburg.

Insgesamt gibt es eine Ertragsrebfläche von rund 5800 Hektar - 200 Hektar weniger sind bestockt als noch im Vorjahr .berichtet, beschäftigt die GWF die schwierige Lage schon länger. Demnach wurden im laufenden Jahr bereits 20 Stellen gestrichen.

Außerdem verzichten Mitarbeiter auf ihr Weihnachtsgeld. Auch an der Unternehmensspitze gab es zuletzt Veränderungen: Nach nur vier Monaten musste Geschäftsführer Bernhard Etzel seinen Posten räumen. Vorstandsvorsitzender Claus Hochrhein und sein Stellvertreter Steffen Zink übernahmen die Geschäftsführung kommissarisch. Die etwa 2800 Winzer in Franken befinden sich nach Angaben des Fränkischen Weinbauverbands in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

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Der Preiskampf gerade mit ausländischen Produzenten sei enorm, die Verbraucher schauten sehr aufs Geld und sparten auch beim Wein - nur vier von zehn bundesweit geleerten Weinflaschen seien aus Deutschland. Zugleich stiegen die Energie- und Personalkosten unentwegt. Doch dies an die Kunden weiterzugeben, sei derzeit nicht möglich, sagte ein Verbandssprecher im Herbst. Die GWF verzeichnet nach eigenen Angaben seit 2023 Umsatzrückgänge.

Zuletzt seien zudem vermehrt Traubengelder abgerufen worden, sagte die Unternehmenssprecherin.

„Das hat den kurzfristigen Liquiditätsbedarf erhöht. “ Derzeit sei die GWF im Gespräch mit den Winzern, wer zunächst auf sein Traubengeld verzichten könne. „Für eine belastbare Aussage darüber, wie viele Mitglieder zustimmen, ist es noch zu früh. “ Ob die geplanten Maßnahmen ausreichen, um die Genossenschaft wieder wirtschaftlich zu stabilisieren, bleibt abzuwarten.

Die Präsidentin des Fränkischen Weinbauverbands, Barbara Becker, bezeichnete die Lage gegenüber dem