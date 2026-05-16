Wioletta Wyrwol, die einarmige Löwin, droht der Verlust ihres Fußes durch eine schmerzhafte Krankheit. Nach einer Schulteramputation kämpft sie gegen das Complex-Regional-Pain-Syndrom.

Wioletta Wyrwol, bekannt als die „einarmige Löwin“, steht vor einem weiteren persönlichen Kampf. Die 45-jährige Erzieherin, die sich nach einer Schulteramputation als Internetstar und Motivation svordenkerin etabliert hat, lebt seit Jahren mit dem Complex Regional Pain Syndrome ( CRPS ), einer Erkrankung, die durch chronische und unerträgliche Schmerzen gekennzeichnet ist.

Nach über 80 medizinischen Eingriffen zwischen 2016 und 2019, die ihr nicht dauerhaft Linderung verschafften, musste ihr rechter Unterarm amputiert werden. Wioletta lernte, mit ihrer 90.000 Euro teuren Prothese namens „Vincent“ zu leben und wurde durch ein Video, das ihr Sohn Samuel heimlich auf YouTube veröffentlichte, unerwartet berühmt. Unter dem Motto „Never give up!

“ motivierte sie Hunderte von Menschen und sammelte Millionen von Followern. Doch nun hat die Krankheit erneut zugeschlagen: Ihr rechter Fuß und entire Bein sind extrem geschwollen, violett verfärbt und wirken deformiert. Die entlang der Zehen vorkommenden Krümmungen und die unaushaltbaren Schmerzen lassen Wioletta an eine weitere Amputation denken. Ärzte vermuten, dass durch eine Muskelentnahme am Oberschenkel im Jahr 2023 erneute schmerzhafte Nervenwucherungen entstanden sein könnten.

Trotz aller Rückschläge bleibt Wioletta kämpferisch: Sie spricht von einem Spezialschuh, der ihr zumindest zeitweise Linderung verschaffen soll. Aber die Schmerzen an ihrem Fuß sind kaum zu ertragen. Trotzdem gibt sie nicht auf. Ihre Fans, denen sie selbst über Jahre hinweg Hoffnung und Kraft gab, unterstützen sie.

Auch wenn die Krankheit weiterhin ungenügend erforscht ist und Mediziner teilweise ratlos sind, so versucht sie, positiv zu bleiben. Nichttropischer Anblick einer weiteren Amputation könnte kommen, aber sie will das Schicksal nicht vorwegnehmen. Ihre Geschichte zeigt, wie wichtig Brennen und Ausdauer sind – nicht nur für sie selbst, sondern auch für die vielen Menschen, die sich in ihrer Lage wiederfinden





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