Gewalt gegen Frauen: Ein Dokumentarfilm und eine Podiumsdiskussion rücken das Thema in den Fokus und fordern mehr Schutz für die Opfer.

„Wir brauchen ein gesellschaftliches Gesamtkonzept gegen Gewalt“, forderte sie. , der 2024 Frankreich erschütterte. Wuttke erfuhr erst später durch die Polizei, dass sie Opfer sexueller Gewalt geworden war.

In 57 Fällen, die durch eine Gesetzesänderung bis auf zwei Fälle verjährt sind. Sie kämpft dafür, dass ihr Ex-Partner in allen Fällen angeklagt wird.überlebte 1984 als 21-Jährige den Mordanschlag eines Mitglieds der rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe, wurde lebensgefährlich verletzt und steht seitdem unter Polizeischutz. Sie berichtete, dass vielen Frauen das erste Aussprechen von Gewalterfahrungen schwerfalle. Dabei seien Tools wie „Sina Tonk, Bereichsleiterin von Terre des Femmes, berichtete von Frauenhass in Rap-Texten, mit denen zum Beispiel der Einsatz von K.-o.

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-Tropfen gerechtfertigt werde. Und sie erklärte, dass jede zweite Frau Gewalt in der Partnerschaft erfahre. Der Slogan einer Kampagne vonerklärte, es gäbe neue Formen der Gewalt gegen Frauen. Er nennt sie „Betäubungsgewalt“.