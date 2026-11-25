China exportiert seit Jahren wichtige Bauteile für russische Kampfdrohnen. Bestimmte Bauteile unterliegen aber Exportkontrollen. Diese werden nun verschärft.

einholen. Das legen neue Vorschriften des chinesischen Handelsministeriums, die am 18. November in Kraft getreten sind, fest. Unter anderem betrifft die Regelung Strahltriebwerke und Elektromotoren für Drohnen, Funksender und Drehzahlregler.

Das betrifft auch Russland, denn einige dieser Komponenten braucht der Kreml für seine Drohnen. Der Ukraine-Krieg basiert zu einem großen Teil auf Kriegsführung per Drohne. Die Ukraine begrüßt das, allerdings sind andere Bauteile noch nicht exportbeschränkt. Zwar benötigt auch die Ukraine solche Bauteile aus China, allerdings hat Russland das Problem, dass vorher schon der Westen als Zulieferer weggebrochen ist.

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Seitdem Kreml-Chef Wladimir Putin die Vollinvasion befohlen hat, haben viele westliche Länder immer weiter eskalierende wirtschaftliche Sanktionen verhängt, die den Handel zwischen westlichen Ländern und Russland in erheblichem Maße einschränken. Weil China 92 Prozent der russischen Drohnenteile liefert, sind solche Sanktionen schädlich für die Produktion – sofern die Exportrestriktionen von chinesischer Seite aus konsequent eingehalten werden. Der ukrainische Sanktionsbeauftragte Wladyslaw Wlasjuk begrüßte die Verschärfung der Exportkontrollen.

„Wir danken China für die neuen Exportbeschränkungen auf Drohnenbestandteile“, zitierte ihn „Die betroffenen Bauteile sind wichtig für verschiedene Drohnen, die Russland produziert. Ein Teil des Ukraine-Kriegs besteht darin, dass die Ukraine und Russland sich in einem steten Wettrennen befinden: Die Drohnen, die Russland baut, muss die Ukraine irgendwie abwehren. Gelingt es der Ukraine, einen Drohnentypen zuverlässig abzuwehren, erfindet Russland einen neuen. Drohnen mit Strahlentriebwerken sind zum Beispiel deutlich schneller als ältere Drohnen.

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Zu beachten: Exportrestriktionen heißen nicht, dass der Export gänzlich aufhört. Er wird lediglich erschwert. In der Vergangenheit hat China zudem gezeigt, dass es seinen Export selektiv einsetzen kann, je nachdem, welche geopolitischen Ziele Peking verfolgt. Wenn zum Beispiel Exporteure für Lieferungen nach Russland leichter eine Genehmigung erhalten als für Lieferungen in die Ukraine oder den Westen, kann China in der Theorie bestimmen, wer zuverlässiger Material für seinen Drohnenbau erhält.

“ hat auch schon von Fällen berichtet, in denen ein chinesischer Händler Drohnenantriebe nach Russland verschickt hat – deklariert als industrielle Kühlanlagen. Genau wie beim Gas hat China durch seine Drohnen-Exporte gut an Russland verdient. Die „Kyiv School of Economics“ hat festgestellt, dass Moskau im Jahr 2025 grob 300 Prozent mehr für chinesische Kriegsmaterialien bezahlt hat als Pekings andere Käufer.

Je stärker Russlands Abhängigkeit von China über die Jahre geworden ist, umso teurer hat das „Reich der Mitte“ sich das bezahlen lassen. Es ist eine ungleiche Partnerschaft: Russlands Eigenproduktion reicht nicht, um den gewaltigen Bedarf des Ukraine-Kriegs zu decken, aber China kann die Preise und Bedingungen diktieren. Umso eiliger versucht Russland, Drohnenkapazitäten im eigenen Land aufzubauen. Neben Russland hat China auch mehrere westliche Länder bereits durch seine Exportbeschränkungen betroffen, allerdings mehr im Bereich Rohstoffe. Zum Beispiel