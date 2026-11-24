Airbus-Beschäftigte in Manching wollen einen deutschen Kampfjet statt eines Beitritts zum GCAP. Für 6500 Beschäftigte hängt daran die Zukunft des Standorts.

Airbus-Beschäftigte in Manching wollen einen deutschen Kampfjet statt eines Beitritts zum GCAP. Für 6500 Beschäftigte hängt daran die Zukunft des Standorts. Airbus-Beschäftigte in Manching verlangen von der Bundesregierung einen schnellen Start für ein eigenes deutsches Kampfflugzeug der sechsten Generation.

Nach dem„Wir sollten die politischen Fehler, die bei der Kampfflugzeugentwicklung mit Frankreich gemacht wurden, nicht wiederholen“, sagte Gesamtbetriebsratschef Thomas Pretzl nach einer Betriebsversammlung. Deutschland solle zuerst ein eigenes Projekt vertraglich auf den Weg bringen. Weitere Länder könnten später dazukommen. Eine Zusammenarbeit mit Schweden sei willkommen, sagte Pretzl laut der „Der Zeitplan ist knapp: Spätestens 2040 brauche die Bundeswehr einen neuen Jet.

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Bereits 2032 müsse ein Entwicklungsflugzeug erstmals abheben, sagte Pretzl.

„Wir haben die Angst, dass wir sonst aus der Zeit fallen. “ Das FCAS-Projekt, an dem Deutschland und Frankreich gemeinsam mit Spanien gearbeitet hatten, wurde im Juni offiziell beendet. In Manching bei Ingolstadt beschäftigt Airbus Defence and Space rund 6500 Menschen. Dort werden die deutschen Eurofighter endmontiert.

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Die 20 Maschinen der 2025 bestellten Tranche V sollen ab 2031 ausgeliefert sein und bis 2034 bei der Luftwaffe eintreffen. Für die Entwickler brauche es dennoch frühzeitig Klarheit über die Zeit danach, so Pretzl laut dem Bericht. Das GCAP wird von Großbritannien, Italien und Japan entwickelt. Der Kampfjet soll ab 2035 den Eurofighter und in Japan die Mitsubishi F-2 ersetzen.

Die drei Partner haben fünf Jahre über die Verteilung der Arbeit verhandelt und zuletzt 5,4 Milliarden Euro für die weitere Entwicklung bereitgestellt. Bei einem späten Einstieg Berlins könnten deutsche Unternehmen nur noch einen kleinen Anteil erhalten, berichtet „Les Echos“. Airbus schließt eine Zusammenarbeit nicht grundsätzlich aus. Der Konzern verlangt jedoch eine gleichberechtigte Beteiligung an Entwicklung, Bau und Betrieb.

Der Chef von Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn, sagte im Oktober, gemeinsame Projekte mit zwei oder drei nationalen Unternehmen kämen wahrscheinlich schneller voran als Vorhaben mit fünf oder sechs Partnern. Er verwies auf die Zusammenarbeit mit dem schwedischen Rüstungskonzern Saab. F-35-Käufe gelten als Risiko für deutsche IndustrieEine Entscheidung soll bis März 2027 fallen. Der Airbus-Betriebsrat warnt, dass weiteres Zögern den Kauf zusätzlicher F-35 begünstigen könnte.

„Dies wäre das endgültige Aus für die deutsche militärische Luftfahrt“, warnte Pretzl. Auch politisch gibt es Unterstützung für ein eigenes Vorhaben. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Christian Moser fordert ein deutsches Konsortium, damit Deutschland bei wichtiger Militärtechnik unabhängiger werde. Airbus hält politische Beschlüsse ohne industrielle Grundlage jedoch nicht für ausreichend, berichtet „Les Echos“.

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Eine Zusammenarbeit mit Schweden könnte zudem schwierig werden: Dort ist nach der Wahl im September noch keine neue Regierung gebildet.