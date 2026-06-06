Wir haben abgetrieben! - Stern-Aktion von 1971 legt Tabu offen

Im Juni 1971 veröffentlichte der Stern die Selbstbezichtigung von 374 Frauen, die abgetrieben hatten. Die Aktion, inspiriert von einem französischen Vorbild, forderte die Liberalisierung von Paragraph 218 und brachte das Schweigen über Abtreibung in der Bundesrepublik zum Schweigen. Alice Schwarzer organisierte die Kampagne, die gesellschaftliche Unterdrückung und rechtliche Konsequenzen thematisierte.

Am 6. Juni 1971, einem Sonntag, platzt die mediale Bombe - auf der Titelseite des " Stern " prangt in dicken Buchstaben die Schlagzeile: "Wir haben abgetrieben!

". Darunter sind 28 Fotos von Frauen abgebildet. Unter ihnen sind die Schauspielerinnen Senta Berger und Romy Schneider, auch die Publizistin Carola Stern. Sie sind drei von insgesamt 374 Frauen, die in der Hamburger Wochenzeitschrift zugeben, einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen zu haben.

In der Selbstbezichtigung heißt es: "Ich bin gegen den Paragrafen 218 und für Wunschkinder.

" Mit dem öffentlichkeitswirksamen Bekenntnis fordern allerdings nicht nur 16 prominente Akteurinnen, sondern auch Hausfrauen, Arbeiterinnen, Sekretärinnen sowie Studentinnen das Recht auf einen legalen Schwangerschaftsabbruch und ein Ende der Kriminalisierung der Abtreibung. In dem Dossier erzählen sie, wie sehr sie unter dem Gesetz leiden.

"Es ging um die Liberalisierung des Paragrafen 218 und die Abschaffung der Diskriminierung der Frau; es ging gegen den Staat und die Kirche", erzählt Senta Berger. Im Nachbarland Frankreich sorgt eine vergleichbare Aktion im linksliberalen "Nouvel Observateur" bereits am 5. April 1971 für Schlagzeilen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Schauspielerinnen Jeanne Moreau und Catherine Deneuve sowie die Schriftstellerin Simone de Beauvoir zieren das Cover des Wochenblatts und fordern: "Ich habe abgetrieben.

Und ich fordere dieses Recht für jede Frau.

" Während in der ganzen westlichen Welt Frauen bereits auf die Barrikaden gehen, liegt Deutschland in Sachen moderner Frauenbewegung noch im Dornröschenschlaf: Deutsche Frauen verbrennen keine Büstenhalter und Brautkleider, stürmen keine Schönheits-Konkurrenzen und emanzipationsfeindlichen Redaktionen, fordern nicht die Abschaffung der Ehe und verfassen keine Manifeste zur Vernichtung der Männer. Es gibt keine Hexen, keine Schwestern der Lilith, wie in Amerika, nicht einmal Dolle Minnas mit Witz wie in Holland, es gibt keine wütenden Pamphlete, keine kämpferische Zeitschrift.

Es gibt keine Wut. Feministin Alice Schwarzer brachte die Idee der medialen Abtreibungs-Aktion von Frankreich nach Deutschland. Die Journalistin Alice Schwarzer arbeitet damals als freie Korrespondentin in Paris - unter anderem für den "Stern" - und engagiert sich in der französischen Frauenbewegung. Ende April 1971 erhält sie einen Anruf von Jean Moreau, dem verantwortlichen Redakteur für den Bericht im "Nouvel Observateur".

Er berichtet von einer Anfrage der Zeitschrift "Jasmin" aus Deutschland. Das Blatt des Gruner & Jahr-Verlags will die Aktion übernehmen. Doch weil offenbar kommerzielle Interessen vorrangig sind, ruft Schwarzer beim "Stern" an: "Wenn ich Ihnen rund 300 Namen liefere, darunter das obligatorische Dutzend Prominente, zieht der 'Stern' dann mit, und sind Sie bereit, das in einer politischen Form zu veröffentlichen?

" Ihre Bedingung gegenüber dem damaligen "Stern"-Chefredakteur: Die Aktion darf nicht nur auf einen Star reduziert sein, es muss ein kollektives Geständnis sein. Das Magazin sagt zu - und die Journalistin sammelt die Unterschriften in einer Art Schneeballsystem zusammen. Viele stammen von Freundinnen, Nachbarinnen und Kolleginnen. Frauen in Deutschland erleben eine von gesellschaftlichen Sexualmoral-Vorstellungen und Männern dominierte Gesellschaft der Unterdrückung.

Emanzipierte Frauen gelten als psychotherapeutische Fälle. Verheiratete dürfen nur mit Erlaubnis des Ehemanns arbeiten und ohne ihn kein Konto eröffnen. Es gilt als Schande, ein uneheliches Kind auf die Welt zu bringen. Die Pille bekommen allerdings nur verheiratete Frauen.

Wer nicht in einer Ehe lebt, soll keusch bleiben. Die katholische Kirche will unbedingt verhindern, dass Frauen selbst über ihr Leben bestimmen. Eine Mutter soll kein Verfügungsrecht über das ungeborene Leben haben. Wer abtreibt, kann das nur illegal tun.

Es gibt keine Beratung und keine soziale Indikation. Viele Frauen beenden mithilfe von Stricknadeln eine Schwangerschaft selbst, mit großer Gefahr fürs eigene Leben. Andere begeben sich in die Hände von Kurpfuschern. Es herrscht ein ständiges Gefühl der Angst.

Da Frauen nicht über eine Abtreibung sprechen dürfen, fühlen sie sich einsam und allein gelassen. Mit der Aktion im "Stern" geht es darum, das Schweigen zu beenden. Wer illegal einen Schwangerschaftsabbruch unternahm, musste mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Die Frauen gehen mit ihrem Geständnis im "Stern", gegen ein 100 Jahre altes Gesetz verstoßen zu haben, ein großes Wagnis ein.

Denn wer gegen den Gesetz verstößt, hat bis zu fünf Jahre Haft und Geldstrafen zu befürchten. Außerdem müssen die Unterzeichnerinnen mit weiteren substanziellen Konsequenzen rechnen: Jobverlust, Scheidung oder Ausschluss aus der Familie. Erst sehr viel später wird bekannt, dass Alice Schwarzer und auch andere beteiligte Frauen - darunter auch eine Nonne - nicht abgetrieben hatten, sondern nur aus Solidarität unterschrieben haben





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