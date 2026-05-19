Wir müssen wieder über den Abstieg reden - deutsche Eishockey-Elite klammert sich gegen Titelverteidiger Schweiz

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach drei Niederlagen, darunter 1:6 gegen die Schweiz, neue Sorgen gemacht.

Während andere Nationen bei der Eishockey-WM um fette Prämien für die Spieler feilschen, müssen wir nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz nach langer Zeit über den Abstieg reden.

Allerdings gibt es Entwarnung: als Ausrichter der nächsten Titelkämpfe in Mannheim und Düsseldorf sind wir automatisch gesetzt und können nicht absteigen. Das Regelwerk und Bundestrainer Harold Kreis (67) sagen, wir hätten nichts mit dem Abstieg zu tun. Doch angesichts der Heim-WM 2027 und einer katastrophalen Vorstellung gegen die Schweiz, in der man von den mickrigen Toren der Eidgenossen überfahren wurde, macht sich Angst um die Zukunft der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Auch Co-Trainer Alexander Sulzer (41, Bremerhaven) trägt die Verantwortung für das katastrophale Unterzahlspiel und die mangels Torende. Als Bundestrainer hat Kreis noch Vertrag bis 2027, aber es müssen endlich Siege her, sonst könnte es schwierig werden. Am besten schon am Mittwoch (20.20 Uhr, MagentaSport, ProSieben) gegen Titelverteidiger USA





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Eishockey-WM Niederlagen Abstürze Ausrichter Nationalmannschaft

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