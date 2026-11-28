Meisterbrief in der Tasche, Zukunft in der Hand: 1.531 Handwerkerinnen und Handwerker haben in Oberbayern ihre Meisterprüfung bestanden. Doch zwischen Fachkräftemangel, Kostendruck und KI steht das Handwerk vor großen Veränderungen.

In Oberbayern haben in diesem Jahr 1.531 Handwerkerinnen und Handwerker ihre Meisterprüfung bestanden. Bei Deutschlands größter Meisterfeier im Internationalen Congress Center der Messe München erhielten sie ihre Meisterbriefe.

Der Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, betonte in seiner Rede die Bedeutung des Handwerks für die Gesellschaft. Der Meistertitel stehe seit Jahrhunderten für Können, Verantwortung und Vorbild.

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"Während andere lange diskutieren, packen wir im Handwerk an", sagte er. Herausfordernde Zeiten für das Handwerk Gleichzeitig machte Peteranderl deutlich, dass große Herausforderungen auf die neuen Führungskräfte warten. Viele Betriebe kämpften mit einer schwachen Konjunktur, steigenden Kosten und sinkenden Investitionen.