Helene Fischer hat am Mittwoch (25. November) ihr neues Album „WIR“ bei einem exklusiven Pre-Listening-Event vorgestellt. Plötzlich spricht die Schlagersängerin auch über ihren Mann Thomas Seitel.

Helene Fischer hat am Mittwoch ihr neues Album „WIR“ bei einem exklusiven Pre-Listening-Event vorgestellt. Plötzlich spricht die Schlagersängerin auch über ihren Mann Thomas Seitel.

Bei dem Event in München ist ihr Mann stets an ihrer Seite. Selten zeigt sich das Paar zusammen in der Öffentlichkeit.

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„Das war heute aber auch so ein Abend mit Freunden, da habe ich gedacht, ist doch Wurst. Also ich meine, ihr habt uns auch auf der Bühne erlebt“, sagt HeleneDann richtet sie noch liebevolle Worte an ihren Mann: „Wir lieben uns und sind immer noch verliebt. Und das ist wunderschön.