Die vier Neuzugänge von Real Madrid, die im vergangenen Sommer für über 180 Millionen Euro verpflichtet wurden, stehen auf dem Prüfstand. Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Álvaro Carreras und Trent Alexander-Arnold haben nicht die Erwartungen erfüllt.

Wird das Star-Ensemble von Real Madrid ausgedünnt? Laut einem spanischen Bericht müssen sich Franco Mastantuono und Dean Huijsen um ihren Verbleib bei Real bangen. Die vier Neuzugänge von Real Madrid , die im vergangenen Sommer für über 180 Millionen Euro verpflichtet wurden, stehen laut der spanischen Zeitung 'as' auf dem Prüfstand.

Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Álvaro Carreras und Trent Alexander-Arnold haben nicht die Erwartungen erfüllt. Die Saison von Real Madrid war titellos und die Bilanz der Neuzugänge ist ernüchternd. Schwankende Leistungen, Verletzungspech und verlorene Stammplätze haben die Spieler unter Druck gesetzt. Der neue Cheftrainer muss entscheiden, wie es mit den teuren Einkäufen weitergeht.

Die Ausgaben von Real Madrid vor dem Hintergrund einer titellosen Saison wirken aufgedröselt. Mastantuono kostete 63,2 Millionen Euro, Huijsen 58 Millionen, Carreras 50 Millionen und Alexander-Arnold 20 Millionen Euro. Der Argentinier Franco Mastantuono war die teuerste Verpflichtung, aber er verlor nach Alonsos Abgang und Arbeloas Ankunft an Spielzeit. Er spielte 34 Partien und erzielte drei Tore.

Reals Planung sieht vor, ihn zum Saisonende zu verleihen, sollte der kommende Trainer nicht auf ihn setzen. Huijsen galt als Hoffnungsträger in der Abwehr, aber er erlebte nach dem Derby gegen Atlético einen Formeinbruch. Die Bilanz von Huijsen ist 39 Einsätze und zwei Tore. Laut 'as' ist es wahrscheinlich, dass er bleibt.

Alexander-Arnold sollte der ablösefreie Glücksgriff werden, aber die erste Saison verlief inkonstant und war geprägt von Verletzungen. Er spielte 30 Einsätze ohne Tor und hatte das Manko, dass er offensiv zu weit hochrückt und viel Platz hinter sich preisgibt. Der neue Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, muss entscheiden, wie es mit den teuren Einkäufen weitergeht





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Franco Mastantuono Dean Huijsen Álvaro Carreras Trent Alexander-Arnold José Mourinho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Let's Dance”-Star Anna-Carina Woitschack wird oft von Frauen online angefeindetAnna-Carina Woitschack steht als einzige Frau im Finale von „Let’s Dance“. Gleichzeitig muss die Sängerin Anfeindungen im Netz aushalten.

Read more »

Heute Abend wird der Hauptgewinn verdoppelt: Das erwartet euch beim Zocker-Special von Wer wird Millionär?Nachdem Wer wird Millionär? in einer längeren Pause war, kommt es nun kurzfristig mit einem Special zurück. Dabei gibt es Sonderregeln, mit denen die Kandidat:innen noch mehr Preisgeld einheimsen können.

Read more »

Luis de la Fuente präsentiert WM-Kader ohne einen Star von Real MadridNationaltrainer Luis de la Fuente hat seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft präsentiert, komplett ohne einen Star von Real Madrid. Stattdessen sind u.a. Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, Marc Cucurella vom FC Chelsea und Rodri von Manchester City nominiert.

Read more »

José Mourinho wird neuer Trainer von Real MadridSpanische Medien berichten, dass José Mourinho neuer Trainer von Real Madrid werden soll. Der Portugiese soll Benfica Lissabon verlassen, um den Posten in der Hauptstadt Spaniens zu berümmern. Der Wechsel ist vorerst auf Eis gelegt, da ein Machtkampf bei den Madrilenen vorliegt.

Read more »