Die Wirtschaft von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wächst aufgrund von Waffenlieferungen an Kreml-Chef Wladimir Putin für den Angriffskrieg in der Ukraine. Moderne Technik aus China hat Nordkoreas Wirtschaft einen kräftigen Schub gegeben.

Diktatoren unter sich: Die Wirtschaft von Nordkorea s Machthaber Kim Jong-un wächst wegen der Waffenlieferungen an Kreml-Chef Wladimir Putin für den Angriffskrieg in der Ukraine . Plötzlich kommt das Taxi in Nordkorea s Hauptstadt dank App in wenigen Minuten – und Speisen im Luxus-Restaurant wirkt wie aus einer anderen Welt im Hunger-Reich.

Das Wall Street Journal berichtet, dass man das Land kaum wiedererkennt. Grund: Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und moderne Technik aus China haben Nordkoreas Wirtschaft einen kräftigen Schub gegeben. Unter Tränen wirtschaftliche Fehler ein.

"Fast alle Bereiche blieben weit hinter den Zielen zurück", sagte er damals. Dann kam der. Rund ein Drittel von ihnen wurde getötet oder verletzt. Laut dem südkoreanischen "Institute for National Security Strategy" nahm das Regime von Sommer 2023 bis Ende vergangenen Jahres mehr als zehn Milliarden Dollar durch Der Einsatz der Soldaten brachte zusätzlich mehr als eine halbe Milliarde Dollar – ein gewaltiger Betrag für ein Land mit einem geschätzten Bruttoinlandsprodukt von rund 27 Milliarden Dollar.

Die Amerikanerin Jung H. Pak, die in der Biden-Regierung für Nordkorea zuständig war, sagt: "Das Regime ist wohlhabender denn je.

"2024 um 3,7 Prozent – so stark wie seit acht Jahren nicht. Forscher gehen davon aus, dass sich das Wachstum fortgesetzt hat. Nordkorea-Experte Stephan Haggard von der University of California (Sitz: San Diego): "Das ist eine unglaubliche Leistung für ein Land, das so arm ist.

"In der Hauptstadt Pjöngjang entstanden im vergangenen Jahr 10.000 neue Wohnungen – mehr als in US-Großstädten wie Los Angeles oder Chicago. Es gibt neue Restaurants, Autohäuser mit BMW und immer mehr Elektroautos auf den Straßen. Und in den Händen immer öfter auch Smartphones – mit denen man sogar bezahlen kann. ABER: Das System Kim bleibt eines der repressivsten Regime der Welt.

Laut einem Bericht der Vereinten Nationen sind fast die Hälfte der 26 Millionen Einwohner unterernährt





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