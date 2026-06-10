Wirtschafts- und Finanztermine bis 23. Juni

Hier sind die wichtigsten Termine für Unternehmen und Konjunkturdaten für den 10. Juni.

FRANKFURT - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Juni. Hier sind die wichtigsten Termine für Unternehmen und Konjunkturdaten für den 10. Juni.

Heute werden wichtige Termine in der Wirtschaft abgehalten, darunter die Hauptversammlung von Heidelberger Druckmaschinen, die Innovationspressekonferenz von Evonik und die Hauptversammlung von Patrizia. Im Bereich der Konjunkturdaten werden die Erzeugerpreise in Japan und China sowie die Verbraucherpreise in verschiedenen Ländern veröffentlicht.

Zudem findet die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin statt, an der Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und Bundeskanzler Friedrich Merz teilnehmen werden. Weitere wichtige Termine sind die Hauptversammlung von HHLA, die Hauptversammlung von Evotec und die IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026. Im Bereich der Konjunkturdaten werden die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte in Deutschland, die Verbraucherpreise in Schweden und Irland sowie der EZB Zinsentscheid veröffentlicht.

Zudem findet die Bundestagssitzung statt, an der Bundeskanzler Friedrich Merz zu den bevorstehenden EU-Gipfel sprechen wird. Weitere wichtige Termine sind die Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und der Tag des Familienunternehmens





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