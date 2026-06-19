Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 2. Juli

Die Wirtschafts- und Finanztermine für die nächsten Tage sind reichlich gefüllt. Am Freitag, den 19. Juni, stehen mehrere Unternehmen auf der Agenda. So veröffentlicht Hornbach Holding ihre Zahlen für das erste Quartal, während Steico, Quirin Bank und Surteco ihre Hauptversammlungen abhalten. Voltratron hält seine Hauptversammlung um 11:00 Uhr ab. Die Konjunkturdaten aus Großbritannien, Japan und Deutschland liefern wichtige Einblicke in die Wirtschaftslage. Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte und Dienstleistungen in Deutschland werden ebenfalls veröffentlicht. Der Einzelhandelsumsatz in Polen und die Verbraucherpreise in Japan runden das Bild ab.

Frankfurt - Die Wirtschaft s- und Finanztermine für die nächsten Tage sind reichlich gefüllt. Am Freitag, den 19. Juni, stehen mehrere Unternehmen auf der Agenda. So veröffentlicht Hornbach Holding ihre Zahlen für das erste Quartal, während Steico , Quirin Bank und Surteco ihre Hauptversammlungen abhalten.

Voltratron hält seine Hauptversammlung um 11:00 Uhr ab. Die Konjunkturdaten aus Großbritannien, Japan und Deutschland liefern wichtige Einblicke in die Wirtschaftslage. Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte und Dienstleistungen in Deutschland werden ebenfalls veröffentlicht. Der Einzelhandelsumsatz in Polen und die Verbraucherpreise in Japan runden das Bild ab.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Große Verfallstag an der Börse in Frankfurt/M. stattfinden. Der Bundesaußenminister Johann Wadephul wird an der Kiel Security Conference 2026 teilnehmen. In Köln wird ein Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe in zweiter Instanz verhandelt. Die Börsen in den USA, China, Schweden, Finnland und Hongkong sind am Feiertag geschlossen.

Am Montag, den 22. Juni, werden die Indexänderungen der Deutschen Börse wirksam. Der Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie findet in Berlin statt. Der Bundesdigitalminister Karsten Wildberger wird zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen sprechen.

Der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wird in einer Podiumsdiskussion über die Handlungsfähigkeit Europas sprechen. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird in der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas sprechen. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates tagt in Straßburg. Die EU-Agrar- und Fischereiminister treffen sich in Luxemburg.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht seine Beschlussliste. Am Dienstag, den 23. Juni, veröffentlicht Acea ihre Kfz-Neuzulassungen. Easyjet legt seine Zahlen für das dritte Quartal vor.

Porsche AG, Bijou Brigitte und Delivery Hero halten ihre Hauptversammlungen ab. Stratec hält seine Hauptversammlung um 13:00 Uhr ab. FedEx veröffentlicht seine Zahlen für das vierte Quartal. Signify hält einen Kapitalmarkttag ab.

Die S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste werden in Japan, Frankreich, Deutschland, der EU, Spanien, Großbritannien, Polen, Ungarn und den USA veröffentlicht. Die Zentralbank in Ungarn entscheidet über die Zinsen. Der ADP-Beschäftigung wird in den USA veröffentlicht. Die S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste werden in den USA veröffentlicht.

Die Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht findet in Frankfurt am Main statt. Der Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie wird fortgesetzt. Die Intersolar findet in München statt. Der Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.

V. (vedec) zum Thema Wärmewende findet in Berlin statt. Das Pressegespräch des Bankenverbands über Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik findet in Frankfurt/M. statt. Die 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC) findet in Singapur statt.

Am Mittwoch, den 24. Juni, hält Qiagen seine Hauptversammlung ab. Rocket Internet, Eckert & Ziegler, Grand City Properties, Adler Group und Gesco halten ihre Hauptversammlungen ab. Aroundtown S. A. hält seine Hauptversammlung ab





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