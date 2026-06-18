Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 1. Juli

Der Donnerstag, den 18. Juni, bringt eine Vielzahl von Terminen für Unternehmen und die Konjunktur. Unter den Unternehmensterminen stehen u.a. der Q1-Umsatz von Tesco, die Hauptversammlung von Volkswagen, die Hauptversammlung von Deutsche Euroshop und Sto sowie die Hauptversammlung von Totalenergies auf dem Programm.

Frankfurt (dpa-AFX) - Wirtschaft s- und Finanztermine bis Mittwoch, den 1. Juli. Der Donnerstag, den 18. Juni, bringt eine Vielzahl von Terminen für Unternehmen und die Konjunktur.

Unter den Unternehmensterminen stehen u.a. der Q1-Umsatz von Tesco, die Hauptversammlung von Volkswagen, die Hauptversammlung von Deutsche Euroshop und Sto sowie die Hauptversammlung von Totalenergies auf dem Programm. Daneben gibt es wichtige Konjunkturtermine wie die Arbeitslosenquote in den Niederlanden, die Handelsbilanz in der Schweiz und die Baugenehmigungen in Deutschland. Der Freitag, den 19. Juni, bringt weitere wichtige Termine für Unternehmen und die Konjunktur.

Unter den Unternehmensterminen stehen u.a. der Q1-Zahlen von Hornbach Holding, die Hauptversammlung von Steico, Quirin Bank und Surteco sowie die Hauptversammlung von Voltratron auf dem Programm. Daneben gibt es wichtige Konjunkturtermine wie die Verbraucherpreise in Japan, die Außenhandel in Deutschland und die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland. Der Montag, den 22. Juni, bringt weitere wichtige Termine für Unternehmen und die Konjunktur.

Unter den Unternehmensterminen steht u.a. die Indexänderungen der Deutschen Börse auf dem Programm. Daneben gibt es wichtige Konjunkturtermine wie die Einzelhandelsumsatz in Polen, die Erzeugerpreise in Polen und das Verbrauchervertrauen in der Eurozone





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