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Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Juni

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Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Juni
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📆16/06/2026 04:23:00
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Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Juni.

Frankfurt (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Juni. Dienstag, den 16.

Juni sind mehrere Unternehmen an der Börse zu finden. 09:00 Uhr wird die Hauptversammlung von LUX: Befesa stattfinden. 09:30 Uhr wird SWE: Securitas einen Investor Day abhalten. 10:00 Uhr werden die Hauptversammlungen von DEU: PVA TePla und DEU: R. Stahl stattfinden. 10:00 Uhr wird auch die Hauptversammlung von DEU: Traton stattfinden. 14:30 Uhr wird NOR: Equinor einen Kapitalmarkttag abhalten. 14:30 Uhr wird auch USA: Mastercard eine Hauptversammlung abhalten. 15:00 Uhr wird DEU: Verve Group einen Kapitalmarkttag abhalten. 17:00 Uhr wird USA: T-Mobile US eine Hauptversammlung abhalten.

Neben diesen Unternehmen gibt es auch einige Termine zur Konjunktur. 04:00 Uhr wird JPN: Zentralbank einen Zinsentscheid abhalten. 04:00 Uhr wird auch CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26 bekannt gegeben. 04:00 Uhr wird auch CHN: Industrieproduktion 5/26 bekannt gegeben. 06:30 Uhr wird AUT: Zentralbank einen Zinsentscheid abhalten. 09:00 Uhr wird ESP: Arbeitskosten Q1/26 bekannt gegeben. 10:00 Uhr wird ITA: Verbraucherpreise 5/26 bekannt gegeben. 11:00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 und EUR: Arbeitskosten Q1/26 bekannt gegeben. 14:00 Uhr wird POL: Verbraucherpreise 5/26 bekannt gegeben. 14:15 Uhr wird USA: ADP-Arbeitsmarktbericht bekannt gegeben. 14:30 Uhr wird USA: Im- und Exportpreise 5/26 und USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26 bekannt gegeben. Am Donnerstag, den 18.

Juni, sind mehrere Unternehmen an der Börse zu finden. 08:00 Uhr wird GBR: Tesco seine Q1-Umsatz bekannt geben. 10:00 Uhr werden die Hauptversammlungen von DEU: Volkswagen und DEU: Deutsche Euroshop stattfinden. 10:30 Uhr wird DEU: Sto eine Hauptversammlung abhalten. 11:00 Uhr wird DEU: Tonies einen Kapitalmarkttag abhalten. 13:30 Uhr wird USA: Delta Air Lines eine Hauptversammlung abhalten. Am Freitag, den 19.

Juni, sind mehrere Unternehmen an der Börse zu finden. 07:00 Uhr wird DEU: Hornbach Holding seine Q1-Zahlen bekannt geben. 09:00 Uhr wird DEU: Steico eine Hauptversammlung abhalten. 10:00 Uhr werden die Hauptversammlungen von DEU: Quirin Bank und DEU: Surteco stattfinden. 11:00 Uhr wird DEU: Voltratron eine Hauptversammlung abhalten.

Neben diesen Unternehmen gibt es auch einige Termine zur Konjunktur. 01:01 Uhr wird GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 6/26 bekannt gegeben. 01:30 Uhr wird JPN: Verbraucherpreise 5/26 bekannt gegeben. 08:00 Uhr wird DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26 bekannt gegeben. 08:00 Uhr wird auch DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26 bekannt gegeben. 08:00 Uhr wird auch DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26 bekannt gegeben. 08:00 Uhr wird auch GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26 bekannt gegeben. 08:00 Uhr wird auch DEU: Erzeugerpreise 5/26 bekannt gegeben. 09:30 Uhr wird POL: Industrieproduktion 5/26 bekannt gegeben. 12:30 Uhr wird RUS: Zentralbank einen Zinsentscheid abhalten. Am Sonntag, den 28. Juni, wird der Große Verfallstag an der Börse stattfinden

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