Wirtschaftsforscher Truger kritisiert Beamtenprivileg und warns of a "Klassensystem" in Germany

Achim Truger, a prominent economist, has criticized the German system of public service and raised concerns about the number of public servants. He argues that teachers and university professors, like himself, should not necessarily be civil servants. Truger is particularly critical of the German health insurance system, stating that it is unfair to exclude public servants from the statutory health insurance. He believes that well-off public servants could help stabilize the ailing statutory health insurance funds. Truger also warns of a potential "Klassensystem" in Germany, where public servants are increasingly separated from the rest of society. He calls for a stronger integration of public servants into the solidarity community. Furthermore, Truger criticizes the financing of health care costs, stating that the financial advantages of public servants contribute to the burden on the statutory health insurance funds. He singles out the contribution payers of the statutory health insurance as particularly affected, such as those receiving citizen's income.

Wirtschaftsforscher Achim Truger kritisiert am Beamtenprivileg und stellt eine heikle Frage: "Man sollte sich fragen, ob es überhaupt so viele Beamte braucht.

". Der Ökonom legt nach: "Lehrer und Universitätsprofessoren wie ich müssten beispielsweise nicht zwingend verbeamtet werden.

". Besonders scharf kritisiert Truger das deutsche Krankenversicherungssystem.

"Dass Beamte aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausgehalten werden, halte ich für völlig falsch", sagt er. Die gut verdienenden Staatsdiener könnten seiner Ansicht nach helfen, die klammen gesetzlichen Kassen zu stabilisieren. Der Wirtschaftsweise warnt in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sogar vor einem "Klassensystem" in Deutschland. Beamte müssten langfristig stärker in die Solidargemeinschaft eingebunden werden.

Auch gegen die Finanzierung der Gesundheitskosten schießt Truger: "Dass es den Beamten zum Teil so gut geht, hängt auch damit zusammen, dass man das Leben der anderen über die Jahre verschlechtert hat.

". Besonders die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen würden belastet - etwa bei den Kosten für Bürgergeld-Empfänger.

"Da macht sich der Bund einen schlanken Fuß", so Truger. Brisant: Rund zwei Millionen Beamte gibt es derzeit in Deutschland. Zwar können sie zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen - doch wegen der finanziellen Vorteile sind rund 93 Prozent privat versichert. Die Folge: Die gesetzlichen Kassen tragen viele Kosten allein, während Privatversicherte nicht mitmöhlen





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