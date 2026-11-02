Wirtschaftskalender 2. November: PMI-Daten und Quartalszahlen dominieren

Am 2. November stehen zentrale Konjunkturdaten wie der PMI und Quartalszahlen von Apple, Ryanair und Fox Corp an. Hier der komplette Wirtschaftskalender.

Am Montag, den zweiten November, steht der europäische und internationale Finanzmarkt vor einer Reihe bedeutender wirtschaftlicher Ereignisse. Der Tag ist geprägt von der Veröffentlichung zentraler Konjunktur daten aus mehreren großen Volkswirtschaften sowie der Präsentation der Quartalszahlen namhafter Unternehmen. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt dabei besonders den deutschen und europäischen Dienstleistungs- und Industriesektoren, aber auch globalen Technologiekonzernen.

Zentrale Quartalszahlen und Unternehmensdaten

Bereits am frühen Morgen beginnen die Unternehmen, ihre finanziellen Leistungen für das vergangene Quartal offenzulegen. Um sieben Uhr in der Frühe liefert die irische Fluggesellschaft Ryanair ihre Zahlen für das zweite Quartal. Kurz darauf, um sieben Uhr dreißig, folgt der Automobilzulieferer Forvia, der seine Umsatzdaten für das dritte Quartal vorstellt. Diese frühen Meldungen geben oft schon erste Hinweise auf die Entwicklung der jeweiligen Branchen im globalen Kontext.

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Am Nachmittag und Abend folgen dann die US-amerikanischen Quartalsberichte, die traditionell große Bewegung auf den internationalen Märkten verursachen. Um vierzehneinhalb Uhr gibt die Fox Corp ihre Ergebnisse für das erste Quartal bekannt. Gegen zwanzigeinhalb Uhr liefern dann Transocean und der Technologieriese Palantir ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal. Die größte Aufmerksamkeit gilt jedoch Apple, das um dreiundzwanzig Uhr seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gibt und damit die Erwartungen der Investoren auf die Probe stellt.

Zusätzlich zu den zeitlich genau definierten Terminen gibt es weitere Unternehmen, die Quartalszahlen veröffentlichen werden, deren genaue Uhrzeit jedoch noch nicht spezifiziert ist. Dazu gehört unter anderem Marriott International, das seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Diese unternehmensspezifischen Termine erfordern von institutionellen Anlegern und analysten ständige Wachsamkeit, da die Kursreaktionen oft unmittelbar und stark ausfallen können.

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Wichtige Konjunkturdaten und PMI-Veröffentlichungen

Neben den einzelnen Unternehmenszahlen steht der Tag ganz im Zeichen der makroökonomischen Datenlage. Bereits um eins dreißig Uhr morgens wird in Japan der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe für den Oktober veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um die zweite Veröffentlichung der Daten. Kurze Zeit später, um zwei vierfundfünfzig Uhr, folgt der RatingDog PMI für China, ebenfalls für den Oktober.

In Europa dominieren dann ab sieben Uhr morgens die europäischen Indikatoren. Russland veröffentlicht den S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe. Um acht Uhr steht Deutschland auf der Tagesordnung, wo die Einzelhandelsumsätze für den September präsentiert werden. Direkt im Anschluss, um acht Uhr dreißig, folgen die Schweizer Daten zum Einzelhandel für den September.

Der Vormittag wird dann von einer Flut an PMI-Daten überschwemmt. Um neun Uhr fünfzehn folgt Spanien, um neun Uhr dreißig die Schweiz mit Daten zum verarbeitenden Gewerbe und zum Dienstleistungssektor. Um neun Uhr fünf und vierzig Uhr gibt Italien seine Gewerbedaten bekannt, Frankreich folgt um neun Uhr fünfzig. Der Euro-Raum veröffentlicht seine Daten um zehn Uhr. Großbritannien folgt um elf Uhr dreißig. Diese Wellenbewegung an Daten ermöglicht es den Märkten, ein differenziertes Bild der wirtschaftlichen Lage in der Europäischen Union und darüber hinaus zu zeichnen.

Am Nachmittag rücken weitere wichtige Indikatoren in den Fokus. Um zwölf Uhr wird in Portugal die Industrieproduktion für den September bekannt. In den USA wird es dann besonders voll: Um siebzehn Uhr vierfundfünfzig folgt der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe, eine bereits korrigierte Zweitveröffentlichung. Um siebzehn Uhr wird zudem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauinvestitionen für den September veröffentlicht. Diese US-Daten sind oft entscheidend für die Einschätzung der globalen Wirtschaftstrends.

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Veranstaltungen und politische Termine

Neben den harten Wirtschaftsdaten stehen am gleichen Tag auch mehrere relevante Veranstaltungen und politische Termine auf dem Programm. Um neun Uhr findet in Frankfurt ein Online-Pressegespräch der Frankfurt School of Finance & Management statt, bei dem der neue Private Credit Radar vorgestellt wird. Um zehn Uhr informiert die Finanzplattform Nordnet über den Start ihrer Dienste in Deutschland. Das in Stockholm gegründete Unternehmen betreut in Skandinavien und Finnland Millionen von Kunden.

Mittags findet in Berlin der Deutsche Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen statt. Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig wird dabei ein Grußwort halten. Parallel dazu findet der Digitalgipfel der Bundesregierung mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz statt. Eröffnung und Reden erfolgen hier durch den Digitalminister Karsten Wildberger. Der Gipfel behandelt Themen wie die EU-Regulierung, KI-Sicherheit und die deutsch-kanadische Kooperation.

Am Nachmittag findet am Digitalgipfel ein Roundtable mit Bundeskanzler Friedrich Merz statt. Im Anschluss daran ist eine Pressekonferenz mit Merz und Wildberger geplant. In Frankfurt finden zudem die zweiten Runde der Tarifverhandlungen im privaten Bankensektor statt. In Washington tagt zudem der Oberste Gerichtshof der USA. Alle genannten Termine dienen als wichtiger Kontext für die politische und wirtschaftliche Landschaft in diesem Monat.