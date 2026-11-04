Wirtschaftskalender 4. November 2026: BMW, Novo Nordisk und Zinsentscheide

Der Wirtschaftskalender am 4. November 2026 ist geprägt von wichtigen Quartalszahlen wie BMW, Novo Nordisk und Continental sowie makroökonomischen Daten wie den PMI-Diensten und Zinsentscheid der EZB.

Der Wirtschaftskalender für den Mittwoch, den 4. November 2026, präsentiert sich als einer der intensivsten Tage des Quartals, an dem sowohl europäische Industriegiganten als auch global agierende Konzerne ihre finanziellen Leistungen offenlegen. In der frühen Morgenzeit ab 06:00 Uhr beginnen die Zahlenpräsentationen mit norwegischen und deutschen Firmen, bevor sich der Fokus gegen 07:30 Uhr auf einige der bekanntesten europäischen Marken richtet. Die Unternehmen BMW, Novo Nordisk, Conti nental und Auto1 Group veröffentlichen an diesem Tag ihre dritten Quartalszahlen, was erhebliche Erwartungen an die Analystenszene und die Finanzmärkte weckt. Parallel dazu stehen am späten Vormittag und während des gesamten Tages umfangreiche makroökonomische Daten aus Europa und den USA auf der Agenda.

Deutsche Konzerne veröffentlichen Q3-Zahlen

Der deutsche Mittelstand und die DAX-Industrie stehen heute im Mittelpunkt der ökonomischen Berichterstattung. Um 06:45 Uhr liegen die dritten Quartalszahlen von Fresenius und Basler vor, wobei Fresenius bereits um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz abhält und Basler um 14:00 Uhr an einer Investorenkonferenz teilnimmt. Um 07:00 Uhr folgen Heidelberg Materials, die Fraport AG, Vonovia und Siltronic mit ihren jeweiligen Quartalszahlen oder Trading Updates. Vonovia bietet zusätzlich um 07:30 Uhr einen Telefoncall für Investoren an. Die deutschen Unternehmen Scout24 und Continental veröffentlichen ihre Zahlen um 07:30 Uhr, wobei Continental die neunmonatigen Zahlen offenlegt. BMW, das ebenfalls um 07:30 Uhr seine Q3-Zahlen veröffentlicht, wird ab 08:30 Uhr eine Presse- und Analystenkonferenz durchführen, um die Ergebnisse detailliert zu erläutern.

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Internationale Giganten wie Novo Nordisk im Fokus

Neben dem deutschen Markt senden auch internationale Konzerne aus der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden wichtige Signale aus. Novo Nordisk aus Dänemark, Ahold Delhaize aus den Niederlanden und die schwedische Firma Husqvarna oder ähnliche Akteure werden oft in diesem Kontext erwähnt, wobei hier spezifisch Novo Nordisk und Ahold Delhaize um 07:30 Uhr ihre Zahlen vorlegen. Aus der Schweiz meldet sich DSM-Firmenich um 07:00 Uhr mit Umsatzdaten und Barry Callebaut mit Jahreszahlen. Um 08:00 Uhr folgen die Coca-Cola HBC AG, Smith & Nephew und Marks & Spencer, wobei letztere ihre Halbjahreszahlen und Wolters Kluwer sein neunmonatiges Trading Update veröffentlichen. Diese Fülle an internationalen Berichten ermöglicht eine breite Einschätzung der globalen Marktlage, insbesondere im Gesundheits-, Konsum- und Technologiesektor.

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Makroökonomische Daten und Zentralbankentscheide

Am Vormittag stehen zudem mehrere wichtige Konjunkturdaten an, die die Stimmung der Märkte maßgeblich beeinflussen können. Um 09:00 Uhr gibt der Maschinenbauverband VDMA Zahlen zum Auftragseingang für September und das dritte Quartal 2026 bekannt. Parallel dazu veröffentlichen S&P Global PMI-Dienste für Deutschland, die Eurozone, Frankreich, Italien und Großbritannien ihre Ergebnisse, wobei die zweite Veröffentlichung für Deutschland, die Eurozone und Großbritannien um 09:55 Uhr bzw. 10:30 Uhr erwartet wird. Österreich und Spanien veröffentlichen ebenfalls Verbraucherpreise und Arbeitslosenzahlen. Auf europäischer Ebene gibt es zudem Zinsentscheide der schwedischen Zentralbank Riksbank um 09:30 Uhr und der ungarischen Zentralbank Magyar Nemzeti Bank um 14:00 Uhr, was die geldpolitische Landschaft weiter aufmischt.

US-Märkte mit Tech- und Konsumwerten

Am Nachmittag und Abend konzentrieren sich die Augen der Investoren auf den US-Markt, der ebenfalls mit einer hohen Dichte an Berichten aufwartet. Um 13:00 Uhr veröffentlichen Uber Technologies, Kraft Heinz, McDonald's und The New York Times ihre dritten Quartalszahlen. Daran schließt sich Stanley Black & Decker um 13:30 Uhr an. Die Abendstunden ab 22:00 Uhr sind besonders geprägt von Tech- und Serviceunternehmen, darunter News Corp, Expedia und Qualcomm, das seine vierten Quartalszahlen vorlegt. Auch Allstate meldet sich um 22:15 Uhr mit seinen Q3-Zahlen. Zusätzlich stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Oktober, die Handelsbilanz für September und der wöchentliche Ölbericht der EIA an, die alle einen direkten Einfluss auf die Handelsstrategien der folgenden Session haben können.