Der Kalender am 4. November bietet intensive Unternehmensberichte wie von BMW, Novo Nordisk und Fresenius. Zudem sind wichtige Konjunkturdaten und Zinsentscheidungen der EZB sowie der Sveriges Riksbank zu erwarten.

Am Mittwoch, dem 4. November, steht der europäische und globale Finanzmarkt vor einer dichten Folge wichtiger Unternehmensberichte und makroökonomischer Daten. Der Tag beginnt bereits früh mit Quartalszahlen führender DAX- und europäischer Unternehmen, während es am Nachmittag zudem um zentrale Konjunkturindikatoren und politische Entscheidungen gehen wird.

Unternehmensberichte und Quartalszahlen

Bereits vor der Eröffnung der Börsen legen zahlreiche Großkonzerne ihre finanziellen Ergebnisse vor. So veröffentlichen Nor: Aker ASA um 06:00 Uhr ihre Q3-Zahlen. Kurz darauf, um 06:45 Uhr, stehen DEU: Fresenius und DEU: Basler mit ihren Quartalsberichten an. Dabei plant Fresenius um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz und um 13:30 Uhr einen Analystencall. Basler tritt um 14:00 Uhr auf einer Investorenkonferenz in Erscheinung. DEU: Heidelberg Materials gibt um 07:00 Uhr ein Q3 Trading Update heraus, während DEU: Fraport und DEU: Vonovia ihre detaillierten Q3-Zahlen veröffentlichen. DEU: Vonovia plant zudem um 07:30 Uhr einen Telefoncall. DEU: Siltronic liefert ebenfalls um 07:00 Uhr Q3-Zahlen. Aus der Schweiz kommen um 07:00 Uhr Q3-Umsatzdaten von CHE: DSM-Firmenich sowie Jahreszahlen von CHE: Barry Callebaut. Um 07:30 Uhr folgen DEU: Scout24, DEU: Continental mit 9Monatszahlen, DEU: Auto1 Group, DEU: BMW mit detaillierten Q3-Zahlen sowie DNK: Novo Nordisk und NLD: Ahold Delhaize. DEU: BMW hält um 08:30 Uhr eine Presse- und Analystenkonferenz ab. Um 08:00 Uhr veröffentlichen CHE: Coca-Cola HBC AG Q3-Umsatz, GBR: Smith & Nephew Q3-Umsatz und GBR: Marks & Spencer Halbjahreszahlen. NLD: Wolters Kluwer gibt um 08:00 Uhr ein 9Monate Trading Update heraus. Am Nachmittag folgen USA: Uber Technologies, USA: Kraft Heinz, USA: McDonald's und USA: New York Times mit Q3-Zahlen um 13:00 Uhr. Um 13:30 Uhr legt USA: Stanley Black & Decker seine Q3-Zahlen vor. Am Abend stehen USA: News Corp (Q1-Zahlen), USA: Expedia (Q3-Zahlen), USA: Qualcomm (Q4-Zahlen) um 22:05 Uhr und USA: Allstate (Q3-Zahlen) um 22:15 Uhr an. GBR: ARM Holding veröffentlicht um 22:30 Uhr Q2-Zahlen. Ohne genaue Zeit sind DEU: Evonik (Investor Day) und GBR: Unilever (Capital Markets Day) genannt.

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Politische und Wirtschaftliche Ereignisse

Neben den Finanzdaten steht auch ein politisches Verfahren im Mittelpunkt des Tages. Um 10:00 Uhr verhandelt das DEU: Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über den Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion. Dieses Verfahren hat erhebliche politische und verfassungsrechtliche Relevanz. Zudem stellt die DEU: Globus Gruppe um 10:00 Uhr in St. Wendel die Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor. In der Branche für Maschinenbau gibt DEU: Maschinenbauverband VDMA um 09:00 Uhr in Frankfurt/M. Daten zum Auftragseingang für September 2026 und das 3. Quartal 2026 bekannt.

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Konjunkturdaten und Zinsentscheidungen

Die makroökonomische Landschaft wird durch zahlreiche internationale Datenpunkte geprägt. Die POL: Zentralbank gibt ihren Zinsentscheid bekannt. CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26 werden um 02:45 Uhr veröffentlicht. Um 06:30 Uhr folgen NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig). Um 08:30 Uhr werden HUN: Industrieproduktion 9/26 und um 09:00 Uhr ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26 sowie AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) erwartet. Um 09:15 Uhr erscheinen S&P Global PMI Dienste 10/26 für ESP, um 09:30 Uhr trifft SWE: Riksbank einen Zinsentscheid. Um 09:45 Uhr, 09:50 Uhr, 09:55 Uhr, 10:00 Uhr und 10:30 Uhr werden jeweils die 2. Veröffentlichung der S&P Global PMI Dienste 10/26 für ITA, FRA, DEU, EUR und GBR erwartet. Um 11:00 Uhr werden EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) veröffentlicht. Um 12:00 Uhr folgt IRL: Arbeitslosenquote 10/26. Um 14:00 Uhr trifft HUN: Zentralbank einen Zinsentscheid, um 14:15 Uhr liegt der USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26 vor. Um 14:30 Uhr wird USA: Handelsbilanz 9/26 veröffentlicht. Um 15:45 Uhr erscheinen S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) für USA. Um 16:30 Uhr gibt USA: EIA Ölbericht (Woche) seinen Status heraus.

Besondere Marktbedingungen und Hinweise

Der Markt befindet sich unter Spannung, ausgelöst durch eine historische Öl-Krise, die den globalen Energiemarkt erschüttert. Der Iran-Krieg hat zu zerstörten Förderanlagen, ausgefallenen Transportwegen und fehlenden Raffineriekapazitäten geführt. Dies führt dazu, dass Rohöl, Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst bei einem schnellen Ende der Kämpfe würde der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur Jahre dauern. Während Anleger traditionell auf Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, gewinnt die zweite Welle des Öl-Booms an Bedeutung. Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder über wertvolle Infrastruktur verfügen, könnten vom milliardenschweren Wiederaufbau profitieren. Hinweise geben auch spezielle Reports über potenzielle Gewinner dieser zweiten Öl-Welle. Es ist wichtig zu beachten, dass RUS: Feiertag ist und die Börse daher geschlossen bleibt. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherkiert, es gilt jedoch der Hinweis der dpa-Afx Wirtschaftsnachrichten GmbH regarding Haftungsausschluss. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.