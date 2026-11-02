Wirtschaftskalender: Bayer, BMW und Pfizer veröffentlichen Quartalszahlen

Am 3. und 4. November stehen zahlreiche Quartalsberichte von DAX-Konzernen wie Bayer und BMW an. Zudem veröffentlicht die EZB die Verbraucherpreisdaten.

Der globale Finanzmarkt blickt in der ersten Novemberwoche auf einen dicht besetzten Kalender mit zahlreichen Quartalsberichten bedeutender Industrie- und Technologiekonzerne. Investoren und Analysten richten ihre Aufmerksamkeit stark auf die Zahlen von Bayer, BMW und Pfizer, die als wichtige Indikatoren für die wirtschaftliche Lage in Europa und den USA dienen. Die Berichterstattungen finden parallel zu wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen statt, die Aufschluss über die Inflation und die Konjunktur in der Eurozone und den Vereinigten Staaten geben.

Deutsche Industrie und Pharmazie im Fokus

Am Dienstag, den 3. November, beginnen die Unternehmensberichte mit einem breiten Aufgebot deutscher Konzerne, darunter Bayer und Zalando. Bayer gibt um 07:30 Uhr seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt, gefolgt von einem Pressekonferenz um 10:00 Uhr und einem Analysten-Call um 14:30 Uhr. Parallel dazu veröffentlicht Zalando seine Ergebnisse, was besonders für den Online-Handel und den Konsum in Deutschland von Interesse ist. Weitere wichtige Meldungen des Tages stammen von Teamviewer, Evonik und FMC, die ihre Quartalszahlen um 07:00 Uhr veröffentlichen. Evonik wird zusätzlich um 11:00 Uhr einen Analysten-Call abhalten.

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Am Mittwoch, den 4. November, rückt der Automobilsektor in den Mittelpunkt. Die BMW Group gibt um 07:30 Uhr ihre Quartalszahlen bekannt, gefolgt von einer Presse- und Analystenkonferenz um 08:30 Uhr. Auch Continental und Auto1 Group veröffentlichen ihre Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt. Im pharmazeutischen Sektor steht Fresenius auf dem Plan, das um 06:45 Uhr die Quartalszahlen vorlegt und anschließend eine Pressekonferenz um 10:00 Uhr sowie einen Analysten-Call um 13:30 Uhr abhält. Die Siltronic AG liefert ebenfalls um 07:00 Uhr detaillierte Zahlen.

Globale Technologiekonzerne und US-Berichte

Der Fokus verschiebt sich am Abend des 3. November auf den US-amerikanischen Markt, wo die Technologie- und Pharmabranche dominieren. Pfizer veröffentlicht um 12:45 Uhr seine Quartalszahlen, während Biontech und Ferrari ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ihre Ergebnisse präsentieren. Gegen 22:15 Uhr folgt AMD mit den Zahlen für das dritte Quartal, gefolgt von Amgen und Booking Holdings um 22:00 Uhr. Diese Meldungen sind von großer Bedeutung für die Bewertung der Technologiewerte und des Konsumverhaltens in den USA. Zudem gibt Lam Research um 18:00 Uhr eine Hauptversammlung bekannt.

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Am Mittwochabend, den 4. November, setzen sich die US-Berichte fort. Uber Technologies, Kraft Heinz und McDonald's veröffentlichen um 13:00 Uhr ihre Quartalszahlen. Diese Unternehmen spiegeln die Entwicklungen im Dienstleistungssektor und im Gastgewerbe wider. Qualcomm liefert um 22:05 Uhr die Quartalszahlen für das vierte Quartal, während ARM Holding um 22:30 Uhr die Zahlen für das zweite Quartal vorlegt. Diese Technologie-Meldungen sind entscheidend für die Einschätzung der Halbleiternachfrage und der digitalen Infrastruktur.

Konjunkturdaten und makroökonomische Indikatoren

Neben den Unternehmensberichten stehen am 4. November umfangreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Die S&P Global PMI-Dienste werden in mehreren europäischen Ländern veröffentlicht: um 09:15 Uhr in Spanien, um 09:45 Uhr in Italien, um 09:50 Uhr in Frankreich und um 09:55 Uhr in Deutschland. Die Eurozone folgt um 10:00 Uhr, gefolgt von Großbritannien um 10:30 Uhr und den USA um 15:45 Uhr. Diese Daten geben Aufschluss über die Stimmung im Dienstleistungssektor und sind ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung.

Zusätzlich zum PMI gibt es wichtige Inflationsdaten. Die USA veröffentlichen um 14:15 Uhr den ADP-Arbeitsmarktbericht und um 14:30 Uhr die Handelsbilanz für den September. Die USA melden auch den EIA-Ölbericht für die Woche um 16:30 Uhr. In Europa veröffentlichen die Verbraucherpreise für die Eurozone am 4. November um 11:00 Uhr vorläufige Daten. Die Zentralbank der Niederlande gibt um 06:30 Uhr die vorläufigen Verbraucherpreise für den Oktober bekannt, während Spanien und Österreich ebenfalls Inflationsdaten für den Oktober vorlegen.

Weitere politische und unternehmerische Ereignisse

Neben den wirtschaftlichen Daten gibt es politische und unternehmerische Highlights. In Karlsruhe verhandelt das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch, den 4. November, um 10:00 Uhr über den Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsfraktion. Dies ist ein bedeutendes politisches Ereignis für die deutsche Innenpolitik. In Brüssel prüft die EU-Kommission am selben Tag die Übernahme der MediaMarktSaturn-Muttergesellschaft Ceconomy durch JD.com, was die letzte vorläufige Frist markiert. Diese Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen auf den europäischen Einzelhandel.

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In Japan und Dänemark stehen weitere wichtige Berichte an. Am Donnerstag, den 5. November, veröffentlicht Sony um 05:00 Uhr die Quartalszahlen für das zweite Quartal. Toyota folgt um 06:30 Uhr mit seinen Q2-Zahlen. Die Commerzbank gibt um 07:00 Uhr ihre Quartalszahlen bekannt, gefolgt von einem Analysten-Call um 09:00 Uhr. Diese Meldungen sind relevant für die Bewertung des japanischen Technologie- und Automobilsektor sowie der deutschen Bankenbranche. Der Kalender zeigt die Vernetzung der globalen Wirtschaft und die Abhängigkeit von den Ergebnissen der großen Konzerne.