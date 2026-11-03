Wirtschaftskalender: Deutsche Konzerne und US-Indikatoren am 4. und 5. November

Der Wirtschaftskalender für den 4. und 5. November listet zahlreiche Q3-Zahlen europäischer DAX-Konzerne sowie wichtige US-Konjunkturdaten und Zinsentscheide auf.

Der globale Finanzmarkt wird in der Kalenderwoche vom 4. bis 5. November von einer dichten Folge von Quartalszahlen und makroökonomischen Veröffentlichungen dominiert. Die Unternehmensberichterstattung konzentriert sich dabei stark auf den deutschen DAX-Konzern, der an diesem Mittwoch früh seine Ergebnisse vorlegt, während am Donnerstag der Telekommunikationsriese und der Rüstungskonzern im Fokus stehen. Parallel dazu liefern die USA wichtige Hinweise auf die Lage des Arbeitsmarktes und den Außenhandel.

Deutsche Q3-Ergebnisse und Konjunkturdaten

Am Mittwoch, den 4. November, beginnen die Unternehmensmeldungen bereits am frühen Morgen. Die Deutsche Bank AG ist im Text nicht genannt, aber die Fresenius AG und die Basler AG veröffentlichen ihre Q3-Zahlen. Um 07:00 Uhr folgen die Trading Updates und Quartalszahlen von Heidelberg Materials, Fraport AG, Vonovia SE, Siltronic AG und DSM-Firmenich. Um 07:30 Uhr steht der Automobilhersteller BMW mit seinen Q3-Zahlen auf der Agenda, gefolgt von einer Presse- und Analystenkonferenz um 08:30 Uhr. Ebenfalls um 07:30 Uhr meldet sich der Autobauer Continental mit den neunmonatigen Zahlen, während Auto1 Group und Scout24 ihre Quartalswerte vorlegen. Um 09:00 Uhr veröffentlicht der Maschinenbauverband VDMA die Auftragseingangsdaten für September und das dritte Quartal 2026, was wichtige Impulse für die industrielle Produktion geben kann.

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Amerikanische Konjunkturindikatoren am Nachmittag

Der Nachmittag am 4. November ist stark von US-amerikanischen Daten geprägt. Um 13:00 Uhr veröffentlichen Uber Technologies, Kraft Heinz, McDonald's und die New York Times ihre Q3-Zahlen. Ein weiteres wichtiges Datum folgt um 13:30 Uhr mit den Q3-Zahlen von Stanley Black & Decker. Am späten Abend, ab 22:00 Uhr, kommen News Corp und Expedia hinzu. Um 22:05 Uhr meldet sich der Halbleiterhersteller Qualcomm mit den Q4-Zahlen, gefolgt von Allstate und ARM Holding. Diese Welle von Unternehmensergebnissen wird die Stimmung an den US-Börsen maßgeblich beeinflussen.

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Zinsentscheide und PMI-Daten

Neben den Unternehmenszahlen stehen auch makroökonomische Indikatoren im Mittelpunkt. Am 4. November verhandelt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über den Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsfraktion. International sind die Zinsentscheide der schwedischen Zentralbank Riksbank um 09:30 Uhr und der ungarischen Zentralbank um 14:00 Uhr relevant. Zudem veröffentlicht S&P Global die zweiten Veröffentlichungen der PMI-Dienste für den Oktober 2026 für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die Eurozone und Großbritannien. In den USA folgt der ADP-Arbeitsmarktbericht um 14:15 Uhr, gefolgt von der Handelsbilanz für September um 14:30 Uhr. Der EIA-Ölbericht für die vorherige Woche wird am 4. November um 16:30 Uhr veröffentlicht.

Donnerstag: Deutsche Telekom, Rheinmetall und globale Konzerne

Am Donnerstag, den 5. November, setzen die Zahlenflut und die konjunkturellen Daten ihre Fahrt fort. Zu den frühen Meldungen am 5. November gehören Sony (JPN, Q2), Toyota (JPN, Q2) und der deutsche Verteidigungskonzern Rheinmetall AG, der um 07:30 Uhr seine Q3-Zahlen vorlegt. Die Deutsche Telekom AG gibt um 07:00 Uhr ihre Q3-Zahlen bekannt, mit einer Pressekonferenz um 10:00 Uhr. Ebenfalls um 07:00 Uhr melden sich Commerzbank AG, PVA TePla AG, Nordex SE, Aumovio AG, Nemetschek SE, Lanxess AG, Rational AG, HelloFresh SE, Siemens Healthineers AG, DHL Group und Evotec SE. International sind AT&S (AUT, Q2), Kontron (AUT, Q3), Swiss Re (CHE, Q3), ArcelorMittal (LUX, Q3), SAF Holland (LUX, Q3), Swisscom (CHE, Q3), Suss MicroTec (DEU, Q3), Air France-KLM (FRA, Q3), Deutsche Beteiligungs AG (DEU, Q3), SGL Carbon (DEU, Q3), Deutz AG (DEU, Q3), Renk AG (DEU, Q3), Fielmann AG (DEU, Q3), Legrand (FRA, Q3), Bouygues (FRA, Q3), Veolia Environnement (FRA, Q3), Skanska (SWE, Q3), Engie (FRA, Q3) und Verbund (AUT, Q3) tätig. Die Globus Gruppe stellt in St. Wendel ihre Geschäftsjahresbilanz 2025/2026 vor. Aufgrund eines russischen Feiertags ist die Börse in Russland an diesem Tag geschlossen.