Das Wirtschaftsministerium will Autobahntankstellen vom geplanten Spritpreisdeckel ausnehmen. Katherina Reiche begründet dies mit höheren Betriebskosten. Die Entscheidung des Kabinetts steht noch aus.

Das Bundeswirtschaftsministerium plant eine signifikante Ausnahme für den zum 1. Januar geplanten Spritpreisdeckel. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU will Autobahntankstellen von den Höchstpreisen für Benzin und Diesel befreien, wie das Handelsblatt berichtete. Diese Regelung könnte dazu führen, dass die teuersten Tankstellen an den Autobahnen auch weiterhin höhere Preise verlangen dürfen, während andere Stationen an den Preisen gebunden sind.

Planung der Ausnahme für Autobahntankstellen

Der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums sieht vor, dass Autobahntankstellen nicht unter den bundesweiten Höchstpreis fallen. Der Hintergrund für diese geplante Diskriminierung im Markt ist, dass Betreiber an Autobahnen deutlich höhere Betriebskosten haben. Zudem müssen diese Tankstellen rund um die Uhr geöffnet sein, was zusätzliche personelle und logistische Kosten verursacht. Eine klare Entscheidung darüber, ob sich diese Position im Kabinett durchsetzt, liegt noch nicht vor. Der Entwurf befindet sich derzeit in der Abstimmung mit dem Finanzministerium.

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Unterschiedliche Behandlung von Tankstellen

Während Autobahntankstellen möglicherweise ausgenommen werden, gelten die Preiskontrollen mit hoher Wahrscheinlichkeit für sogenannte Autohöfe. Diese Tankstellen liegen nicht direkt an der Autobahn, sondern in deren Nähe und haben somit geringere Kostenstrukturen. Eine Sprecherin des Ministeriums betonte, dass ein niedriger Preis nur dann Sinn ergibt, wenn überhaupt noch Kraftstoff an der Tankstelle verfügbar ist. Die Sorge der Union und Teile der Regierung besteht darin, dass ein zu niedriger Höchstpreis die Betriebe unwirtschaftlich macht und sie schließen.

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Wenige Tankstellen sind vom Deckel betroffen

Umfangreiche Schätzungen aus Regierungskreisen legen nahe, dass nur etwa zehn Prozent aller Tankstellen in Deutschland vom neuen Preisdeckel betroffen sein werden. Das bedeutet, dass der überwiegende Teil der Tankstellen ohnehin schon Preise verlangt, die unter dem geplanten Limit liegen. Für die Autofahrer bedeutet dies, dass der Deckel nicht zwangsläufig zu dauerhaft günstigeren Spritpreisen führt. Das Ministerium stellt klar, dass es sich bei der Maßnahme nicht um eine direkte Entlastung, sondern um die Stabilisierung der Preisschwankungen handelt.

Frist für Kabinettsentscheidung am 2. Dezember

Die finale Entscheidung über die Ausgestaltung des Spritpreisdeckels soll am 2. Dezember im Bundeskabinett getroffen werden. Aktuell liegt der Entwurf noch zur internen Abstimmung vor. Bis dahin bleibt unklar, ob sich die Forderung nach einer vollständigen Befreiung für Autobahntankstellen durchsetzen wird. Die Länder sollen zudem die Möglichkeit erhalten, regional vom bundesweiten Höchstpreis abzuweichen. Diese Flexibilität soll helfen, Versorgungslücken an abgelegenen Standorten zu verhindern. Der bisherige Tankrabatt von 17 Cent je Liter läuft zum Jahresende aus, was die Debatte um den Preisdeckel zusätzlich vorantreibt.