Wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien

Zusammenstellung wichtiger Wirtschaftsnachrichten aus verschiedenen deutschen Medien, darunter Analysen zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, der Bedeutung der Schieneninfrastruktur und der Herausforderungen durch Klimawandel. Zudem werden aktuelle Entwicklungen im Bereich der KI und die Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung der Seehäfen beleuchtet.

Die Monopolkommission plädiert für einen vollständigen Ausstieg des Bundes aus der Deutschen Telekom und der Deutschen Post. Tomaso Duso, seit Mitte 2024 Vorsitzender der Monopolkommission, betont gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Wir fordern einen Verkauf der Bundesanteile an Telekom und Post in der kommenden Legislaturperiode.“ Nach Dusos Ansicht wäre dies auch im Sinne des Wettbewerbs und die Beteiligung des Bundes aus Gründen der Daseinsvorsorge sei nicht mehr erforderlich.

Im Bereich der Schieneninfrastruktur fordern Unternehmen eine langfristige Planungsstrategie und finanzielle Sicherheit für Investitionen. Oliver Schuster, Geschäftsführer von Vossloh, drückt im Gespräch mit der FAZ die Sorgen aus: „Eines ist klar: Mit den existierenden Kapazitäten kann die deutsche Industrie solche Projekte nicht stemmen.“ Schuster betont die Notwendigkeit einer klaren finanziellen Perspektive seitens der Bundesregierung, um langfristige Investitionen in die Schieneninfrastruktur zu ermöglichen. Eine aktuelle Berechnung der Umweltorganisation Germanwatch zeigt, dass Stürme, Überflutungen und Hitzewellen in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren für Schäden in Höhe von inflationsbereinigt etwa 127 Milliarden US-Dollar verantwortlich waren. Der Klima-Risiko-Index der Organisation beleuchtet die ökonomischen und weiteren Folgen des Klimawandels im Zeitraum von 1993 bis 2022. Die Debatte um den Standort Deutschland nimmt vor dem Hintergrund einer Studie der Unternehmensberatung Advyce und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) wieder Fahrt auf. Die Studie, die auf einer breit angelegten Datenanalyse basiert, kommt zum Schluss, dass die schlechte Lage der deutschen Wirtschaft in weiten Teilen auf veraltete Strukturen, aufgeblähte Verwaltungen und eine schlechte Innovationskraft zurückzuführen ist.Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen prognostiziert, dass Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland bis zu 330 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung erzeugen könnte. Das Institut berechnet, wie Automatisierung die Produktivität in verschiedenen Berufen steigern könnte. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe fordern einen jährlichen Bundeszuschuss von 500 Millionen Euro für die Sanierung der deutschen Seehäfen. Angela Titzrath, Vorstandschefin der HHLA und Präsidentin des Zentralverbandes, betont die Notwendigkeit der Sanierungen und kritisiert die geringe finanzielle Unterstützung seitens des Bundes





