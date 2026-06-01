Wirtschaftstermine am 1. Juni und die Chance im Software-Sektor

Am Montag, den 1. Juni, stehen wichtige Unternehmens- und Konjunkturtermine an, darunter Hauptversammlungen, Quartalszahlen und PMI-Daten weltweit. Zudem wird die aktuelle Marktlage bei Software-Aktien analysiert, die nach einem langen Abschwung eine antizyklische Investitionsmöglichkeit bieten könnten.

Am Montag, den 1. Juni, stehen eine Reihe von wichtigen Wirtschafts- und Finanzterminen an, die sowohl Unternehmensnachrichten als auch konjunkturelle Daten aus verschiedenen Ländern umfassen.

Von Unternehmen wie Friedrich Vorwerk und Basler mit ihren Hauptversammlungen bis zu den Quartalszahlen von Hewlett Packard Enterprise in den USA reicht das Spektrum. Besonders im Fokus stehen zudem die vielfältigen Purchasing Managers' Index (PMI)-Veröffentlichungen für das verarbeitende Gewerbe aus Japan, China, Europa und den USA. Diese Indikatoren gelten als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit des Sektors und werden von Anlegern und Ökonomen gleichermaßen beobachtet.

Ergänzt werden diese Daten durch BIP-Zahlen aus der Schweiz, Polen und anderen Ländern sowie die Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Zudem findet die Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf statt. Aufgrund eines Feiertags ist die Börse in Singapur geschlossen. Bei aller Sorgfalt der Recherche ist zu beachten, dass keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen wird; alle Zeitangaben beziehen sich auf Mitteleuropäische Sommerzeit.

Parallel zu diesen Terminen wird in einem separaten Artikel ein interessanter Trend im Aktienmarkt beleuchtet: Während Halbleiter- und KI-Aktien in den vergangenen Monaten stark zulegen konnten, gerieten viele Softwarewerte unter massiven Verkaufsdruck. Die Angst vor Disruption durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz führte zu einem Strategiewechsel vieler Investoren, die daraufhin aus Software-Papieren ausstiegen. Dies hat dazu geführt, dass zahlreiche qualitativ hochwertige Softwareunternehmen derzeit auf Mehrjahrestiefs notieren.

Dieser Abwärtsdruck hat jedoch eine bemerkenswerte Bewertungslücke aufgerissen: Während Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen sehr hoch sind, ist der Abschlag bei Softwaretitels so ausgeprägt wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig zeigen viele dieser Unternehmen weiterhin starke operative Ergebnisse und integrieren KI erfolgreich in ihre Produkte und Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen der schwachen Kursentwicklung und der anhaltenden operativen Stärke könnte sich therefore bald auflösen. Für Anleger könnte dies eine antizyklische Chance darstellen.

Erste technische Signale deuten auf eine mögliche Trendwende im Software-Sektor hin. Ein aktueller Spezialreport stellt fünf besonders aussichtsreiche Software-Aktien vor, die durch eine starke Marktstellung, eine attraktive Bewertung und ein hohes Aufholpotenzial gekennzeichnet sind. Interessierte Anleger können den kostenlosen Report herunterladen, bevor der erwartete Rebound der Softwarewerte voll Fahrt aufnimmt. Die Lektüre könnte daher für diejenigen, die ihr Portfolio diversifizieren und von einer möglichen Sektorwende profitieren möchten, von erheblichem Nutzen sein





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