Wirtz gegen Musiala: Das große Duell im Bundesliga-Topspiel

Florian Wirtz und Jamal Musiala stehen sich beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Leverkusen und Bayern gegenüber. Die Bilanz spricht für Wirtz, der in den meisten Kategorien der aktuellen Saison besser abschneidet.

Im deutschen Nationalteam stehen Musiala (21) und Wirtz (21) Seite an Seite. Beim Bundesliga -Duell zwischen Leverkusen und Bayern am Samstag sind sie Gegner. Es ist das größte Aufeinandertreffen des Bundesliga -Spitzenspiels. Florian Wirtz (21) trifft auf Jamal Musiala (21). Die Bilanz spricht für Wirtz: 21 Punkte zu Musiala's 4 Punkten. Die Tabelle zeigt die Bundesliga -Statistiken von Wirtz und Musiala in der aktuellen Saison. Wirtz übertrifft Musiala in den meisten von 24 Kategorien.

Er ist in den Bereichen Tore (10 zu 9), Tore außerhalb des Strafraums (1 zu 0) und Kopfballe (2 zu 0) besser. Ein Unentschieden gibt es bei den langen Pässen pro 90 Minuten. In allen anderen Kategorien ist der Leverkusener Spielmacher überlegen. Zum Beispiel bei den Torvorlagen (9 zu 2), den Tor-Vorlagen (48 zu 29), den geführten Zweikämpfen pro 90 Minuten (31 zu 26), den gewonnenen Zweikämpfen (52,4 Prozent zu 51,1 Prozent), Dribblings pro 90 Minuten (4,3 zu 4,2) und den gewonnenen Dribblings (61,8 Prozent zu 58,3 Prozent) sowie Laufleistungen wie Sprints pro 90 Minuten (35 zu 26) und Laufdistanz pro 90 Minuten (11,8 km zu 10,8 km). Die Konkurrenz um den deutschen Weltstar Wirtz ist groß. Real Madrid und Manchester City machen ebenfalls ein Angebot für den Leverkusener. Leverkusens Sportchef Simon Rolfes (43) sagt cool: „Wir sind ja alle ein bisschen Fan von Florian Wirtz.“ Rolfes bereitet gerade die Vertragsverlängerung des Spielmachers bei Bayer vor. Wirtz, der aktuell bis 2027 gebunden ist, soll bis 2028 unterschreiben. Der neue Vertrag würde eine Ausstiegsklausel über rund 125 Mio. Euro enthalten, die aber erst ab 2026 gilt. Der Ausnahmespieler würde mindestens bis zur WM 2026 bei Bayer bleiben. Im Gegenzug würde er als erster Leverkusener Spieler ein Gehalt von über zehn Millionen Euro pro Jahr kassieren. Bisher liegt er bei bis zu acht Mio. Euro pro Jahr. Dass es Wirtz wert ist, zeigt auch seine Bilanz in der Champions League. Der Leverkusener ist in dieser Saison mit sechs Treffern in acht Spielen der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Königsklasse. Musiala kommt auf zwei Treffer in neun Spielen





