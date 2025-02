Wirtz-Gerüchte: Eberl mahnt zum Respekt vor Leverkusen

Während Uli Hoeneß die Bayern-Fans mit Träumen von Florian Wirtz im Kopf hält, mahnt Bayer Leverkusens Sportvorstand Max Eberl zum Respekt vor dem aktuellen Kader und der Situation des Rivalen. Die öffentliche Wirtz-Debatte vor dem großen Ligaspiel wird von Eberl als unpassend und respektlos gegenüber dem eigenen Verein empfunden.

Seit der vergangenen Woche kursieren wieder zahlreiche Gerüchte über einen Wechsel von Bayer-Leverkusns Star Florian Wirtz (21) zu Bayern München, vor allem angetrieben von dem ehemaligen Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß (73). Leverkusens Sportvorstand Max Eberl (51) reagierte mit einer Art Entschuldigung nach Leverkusen und sprach vor dem wichtigen Liga-Spiel am Samstag gegen Bayer ein Machtwort aus.

„Wir haben jetzt nicht viel über Florian Wirtz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Das kreist um uns herum und ich glaube, das gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel jetzt so eine Thematik aufzumachen.“Soll Joshua Kimmich seinen Vertrag bei Bayern München verlängern oder wechselt er doch noch mal? Der Bayern-Star steht vor einer wichtigen Entscheidung. „Das gehört sich nicht“ – klingt zunächst so, als wolle Eberl den Bayern-Aufsichtsrat und Ehrenpräsident Hoeneß für seine Wirtz-Aussagen zurechtweisen. Hoeneß hatte letzte Woche in einem Interview mit „t-online“ gesagt: „Wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss.“ Die Reaktion des Bayern-Vorstandes? Sportdirektor Christoph Freund (47) und Präsident Herbert Hainer (70) meinten, träumen sei ja erlaubt. Doch Hoeneß legte vor dem Playoff-Hinspiel der Champions League noch mal in BILD nach: „Wir wollen Wirtz! Aber da gehören drei dazu. Er hat noch einen langfristigen Vertrag in Leverkusen (bis 2027; d.Red.). Die Chancen sehe ich bei zehn Prozent!“BILD weiß: Mit „wir“ meinte Eberl in seiner Aussage vor allem Boss Dreesen, Freund und sich. Was Hoeneß tut, ist seine Sache. Eberl ist der Ansicht, dass der aktuelle Vorstand mit dem Sportdirektor keine Wirtz-Thematik öffentlich entfachen darf. Allerdings: Das Rasseln der Bayern dürfte man in Leverkusen dank Hoeneß sehr wohl wahrnehmen – auch ohne Aussagen der aktuellen Führung. Eberl sagt weiter zur öffentlichen Wirtz-Debatte: „Das muss auch nicht sein. Flo Wirtz ist Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben herausragende Spieler bei uns in den Reihen – Michael Olise, Jamal Musiala, ich könnte jetzt ganz viele aufzählen. Wir können uns alle auf Samstag freuen, auf das wirklich tolle Spiel.“ Mehr freuen würden sich die Bayern-Fans jedoch, wenn Musiala und Wirtz in München vereint werden würden. Doch dafür wäre im Sommer wohl auch nicht das nötige Kleingeld auf dem Festgeldkonto da





