Traumtor, Spielmacher, 4:0: Der Liverpool-Star prägt den Klassiker – und United erlebt einen bitteren Abend.

Florian Wirtz glänzt mit einem Traumtor und einer starken Leistung beim 4:0 des FC Liverpool gegen Manchester United. Für Pochettino wird das Debüt zum Debakel.

Florian Wirtz glänzt beim FC Liverpool mit einem Tor und einer starken Leistung. Beim 4:0 gegen Manchester United wird der deutsche Nationalspieler zum Albtraum für den neuen United-Trainer Mauricio Pochettino. Was für ein Auftritt von Florian Wirtz! Der deutsche Nationalspieler hat den FC Liverpool am Sonntag zu einem deutlichen 4:0 -Erfolg gegen den Erzrivalen Manchester United geführt.

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Der 23-Jährige erzielte einen sehenswerten Treffer, glänzte als Spielmacher und hatte großen Anteil daran, dass das Debüt von Uniteds neuem Trainer Mauricio Pochettino zu einem Debakel wurde. Für Wirtz war es das zweite Premier-League-Tor in dieser Saison. Liverpool kletterte durch den überzeugenden Heimsieg auf Tabellenplatz vier. Manchester United dagegen steckt weiter tief in der Krise und rutschte nach der fünften Niederlage im elften Saisonspiel auf den vorletzten Platz ab.

Dabei begann der Albtraum für Pochettino schon nach acht Minuten. Nach einem missglückten Querpass von Matthijs de Ligt konnte United-Verteidiger Leny Yoro einen Liverpooler Angriff nur noch mit einer Notbremse kurz vor dem Strafraum stoppen. Der Schiedsrichter zeigte Rot. Den anschließenden Freistoß verwandelte Dominik Szoboszlai zur frühen Führung für die Gastgeber . Nur drei Minuten später schlug Wirtz zu. Nach einem Zuspiel von Rio Ngumoha nahm der deutsche Nationalspieler Maß und jagte den Ball sehenswert unter die Latte .

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Das 2:0 war der perfekte Start für Liverpool – und ein weiterer Beleg für die starke Form des früheren Leverkuseners. Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Wie steht es um den HSV vor dem nächsten Spieltag? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Auch danach war Wirtz einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz. Immer wieder lenkte er die Angriffe der Reds und brachte seine Mitspieler in aussichtsreiche Positionen. Besonders Bradley Barcola profitierte nach der Pause mehrfach von guten Zuspielen des Deutschen, ließ seine Möglichkeiten allerdings ungenutzt.

In der 66. Minute machte Liverpool endgültig alles klar. Nach Vorarbeit von Barcola traf Ngumoha zum 3:0. Der eingewechselte Víctor Muñoz erhöhte in der 82.

Minute auf 4:0. Liverpool hätte sogar noch höher gewinnen können, doch United-Torwart Senne Lammens verhinderte mit mehreren starken Paraden eine noch deutlichere Niederlage. Für Pochettino hätte der Einstand kaum schlechter laufen können. Der Argentinier war erst am Freitag als Nachfolger des entlassenen Michael Carrick vorgestellt worden.

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Für den Job bei Manchester United hatte der frühere Trainer von Tottenham und Chelsea sogar seinen Posten als Nationalcoach der USA aufgegeben. Nun wartet auf den 54-Jährigen eine gewaltige Aufgabe. Manchester United erlebt den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren und hat nach elf Spieltagen erst einen einzigen Sieg auf dem Konto. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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