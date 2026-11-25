Florian Wirtz verrät, wie Jurgen Klopp seine Zeit bei Liverpool unter Andoni Iraola unterstützt. Mit acht Torbeteiligungen seit Oktober steigt der DFB-Star in der Premier League auf.

Florian Wirtz profitiert von den Erfahrungen von Jurgen Klopp, um sich bei Liverpool in der Premier League zu etablieren. Der Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft verrät vor dem Champions-League-Gastspiel beim FC Brügge, dass der Ex-Trainer ihm wertvolle Ratschläge für den Alltag bei den Reds gibt.

Klopps Ratgeber-Rolle bei Liverpool

Wirtz betont in einem Interview, dass die Kommunikation mit Klopp regelmäßig stattfindet. Der 23-Jährige sagt: Wir sprechen immer über Liverpool. Er versucht, mir ein paar Tipps zu geben, wie ich hier erfolgreich sein kann. Klopp hatte den Klub während seiner neunjährigen Amtszeit wieder an die Spitze des englischen Fußballs geführt und kennt den Verein daher sehr gut. Der ehemalige Bundestrainer kann dem aktuellen Offensivspieler daher einige sehr gute Ratschläge geben, die auf langjähriger Expertise basieren.

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Über die konkreten Inhalte dieser Gespräche will Wirtz jedoch nicht ins Detail gehen. Es sind immer Kleinigkeiten, eher private Dinge. Aber er spricht sehr positiv über den Klub. Es hilft, wenn man das von jemandem hört, der den Verein so lange erlebt hat. Diese positive Bestätigung von außen stärkt die mentale Ausrichtung des Spielers im dichten Spielbetrieb in England.

Steigende Form unter Iraola bestätigt

Seit seinem Wechsel nach Liverpool hatte der Mittelfeldspieler eine durchwachsene Debütsaison in England gespielt. Dennoch präsentiert sich Wirtz derzeit in einer klar aufsteigenden Form. Seit Mitte Oktober sammelte er wettbewerbsübergreifend acht Torbeteiligungen für die Reds. Diese Entwicklung zeigt, dass der 23-Jährige sich immer besser an die Anforderungen des englischen Fußballs angepasst hat und nun konstant Leistung bringt.

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Am vergangenen Sonntag glänzte er beim 4:0-Sieg mit einer Vorlage und einem sehenswerten Volleytreffer. Für die DFB-Elf hatte er im November bereits drei Tore erzielt, was seine aktuelle Torjäger-Qualität unterstreicht. Man kann wohl sagen, dass ich in der besten Form seit meiner Ankunft bin, fasst Wirtz seine persönliche Entwicklung zusammen. Diese Zahlen belegen eindeutig, dass er zu einem der entscheidenden Faktoren im Offensivspiel von Liverpool geworden ist.

Andoni Iraola als Schlüsselfigur

Neben den Tipps von Klopp spielt der aktuelle Liverpool-Coach Andoni Iraola eine zentrale Rolle für die Rückkehr Wirtz auf sein Höchstniveau. Wirtz erklärt: Ich genieße es sehr, unter ihm zu spielen. Er bringt mich zurück an einen Punkt, an dem ich vor zwei Jahren war und sehr guten Fußball gespielt habe. Iraola gibt ihm Selbstvertrauen, das für die Weiterentwicklung im Profifußball unerlässlich ist.

Die Kombination aus der Weisheit von Jurgen Klopp und der taktischen Führung von Andoni Iraola schafft ein Umfeld, das Wirtz optimal unterstützt. Klopp war im August nach seiner Zeit bei Liverpool auf die Insel gewechselt, um das Amt des Bundestrainers zu übernehmen. Seine Erfahrung und sein Wissen über den Verein sind daher auch nach seinem Weggang als Trainer weiterhin ein wertvolles Gut für die aktuelle Spielerriege, die unter Iraola neuen Schwung erhalten hat.