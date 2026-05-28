Wirtz startet mit besonderem Glücksbringer in die Turniervorbereitung

Der Nationalspieler hat neue Fußballschuhe bekommen, auf denen die Namen seiner wichtigsten Menschen stehen. Er will diese mitnehmen in die Weltmeisterschaft und sich an seine engsten Leute erinnern.

Der Nationalspieler startet mit einem ganz besonderen Glücksbringer in die Turniervorbereitung. Der Offensiv-Star des FC Liverpool hat neue Fußball schuhe bekommen, auf deren Sohle die Namen seiner wichtigsten Menschen stehen.

Wirtz verriet bei einem PR-Termin von DFB-Partner Adidas in Herzogenaurach, dass er vor kurzem zum Geburtstag neue Fußballschuhe bekommen hatte. Da standen auf der Sohle alle Namen seiner Geschwister, seiner Eltern und seiner Freunde. Für Wirtz ist das mehr als nur eine persönliche Spielerei. Er erklärt, dass das ist, was er für die WM mitnehmen wird.

Das erinnert ihn an seine engsten Leute und gibt ihm Kraft. Heißt, wenn Wirtz bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada auf dem Platz steht, hat er seine Familie und Freunde immer dabei - zumindest unter den Füßen. Der DFB-Zauberfuß feierte am 3. Mai Geburtstag, nun soll das besondere Geschenk durch das Turnier begleiten.

Vor dem WM-Start will sich Wirtz aber nicht verrückt machen. Er freue sich immer mehr auf das Turnier, wolle sich aber nicht zu viel Druck machen. Sein Motto ist, dass das Allerwichtigste ist, dass man Spaß hat und sich bewusst ist, dass man es aus Freude macht. Teamkollege Nick Woltemade beantwortete Wirtz auch Fragen von Kindern.

Dabei ging es unter anderem um die Lieblingsspieler aus der eigenen Kindheit. Wirtz sagte, dass seine war Lionel Messi. Woltemade verriet, dass seine war eigentlich immer Neymar. Im Laufe des Turniers könnte Deutschland nach der Gruppenphase tatsächlich auf Argentinien mit Messi oder Brasilien mit Neymar treffen.

Für Wirtz und Woltemade wären das besondere Duelle mit ihren früheren Idolen. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Mittwoch in Herzogenaurach in die Vorbereitung gestartet. Am Donnerstag stand das erste Training am fränkischen Home Ground an. Am Sonntag testet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Mainz gegen Finnland.

Die Generalprobe steigt am 6. Juni in Chicago gegen die USA. Danach bezieht die DFB-Elf ihr WM-Base-Camp in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Der Turnierstart ist am 14.

Juni in Houston gegen Curacao. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wirtz Fußball Weltmeisterschaft Deutschland Adidas Herzogenaurach

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Überrascht von der Härte”: Fender geht gegen Nachbauten der berühmtesten E-Gitarre der Welt vorEin Gerichtsurteil ermöglicht dem US-Hersteller Fender ein strenges Vorgehen gegen die Konkurrenz. Zahlreichen Herstellern drohen bei einem Nachbau der berühmten E-Gitarre Stratocaster nun hohe Strafen und die Vernichtung ihrer Lagerbestände.

Read more »

Sven Hannawald: Der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewannSven Hannawald, ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, ist bekannt geworden, als er den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee 2001/02 gewann. Er ist der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewann. Hannawald hat auch einen Weltcupsieg in Österreich gefeiert und insgesamt 330 000 Euro von Sponsoren und Verbänden erhalten.

Read more »

Was auf der Sohle des Fußballschuhs von WM-Star Wirtz stehtBei einem PR-Termin wird Nationalspieler Florian Wirtz zu seinem WM-Glücksbringer gefragt. Der DFB-Star und Teamkollegen verraten auch ihre Idole aus Kindertagen.

Read more »

Was auf der Sohle des Fußballschuhs von WM-Star Wirtz stehtHerzogenaurach - Florian Wirtz ist für die Fußball-Weltmeisterschaft mit einem ganz speziellen Glücksbringer ausgestattet. „Ich habe vor kurzem zum

Read more »