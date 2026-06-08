WISeKey, The Hashgraph Group und Hedera starten QAIT Q‑Day Sicherheits‑Assessment im SEALCOIN Quantum Marketplace

WISeKey, The Hashgraph Group und Hedera haben gemeinsam die QAIT Q‑Day Security Assessment Plattform eingeführt, die über den neuen SEALCOIN Quantum Marketplace Unternehmen und Behörden dabei unterstützt, ihre Cyber‑Risiken im Hinblick auf das bevorstehende Quantum‑Era zu bewerten und post‑quantum Sicherheitsstrategien zu entwickeln.

Genf, Schweiz - 8. Juni 2026 - WISeKey International Holding Ltd (SIX: WIHN; NASDAQ: WKEY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität und Internet‑of‑Things, hat die Einführung eines dedizierten Quantum Marketplace auf der SEALCOIN ‑Plattform sowie die Markteinführung seiner Flaggschiff‑Anwendung, der QAIT Q‑Day Security Assessment Plattform, bekannt gegeben.

In enger Zusammenarbeit mit The Hashgraph Group (THG) und Hedera wurde die Plattform entwickelt, um Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen dabei zu unterstützen, die mit dem Aufkommen von Quantencomputern verbundenen Cyber‑Risiken zu bewerten, zu überwachen und zu mindern. Während Quantencomputer zunehmend in der Lage werden, klassische Public‑Key‑Kryptographieverfahren wie RSA und ECC zu brechen, warnen Sicherheitsexperten weltweit vor dem bevorstehenden "Q‑Day" - dem Moment, in dem bestehende digitale Sicherheitsarchitekturen anfällig für Quantenangriffe werden könnten.

Die potenziellen Folgen erstrecken sich über Finanzsysteme, kritische Infrastrukturen, Regierungs­kommunikation, Gesundheitsnetzwerke, digitale Identitäten, IoT‑Ökosysteme und Blockchain‑Technologien. Die QAIT Q‑Day Security Assessment Plattform kombiniert Künstliche Intelligenz, die Transparenz der Blockchain und Fachwissen im Bereich post‑quantum Sicherheit, um Organisationen eine umfassende Bewertung ihrer Bereitschaft für das Quantene‑Zeitalter zu bieten. Die Plattform ist ein eigenständiges Serviceangebot innerhalb des SEALCOIN Quantum Marketplace, einem spezialisierten Umfeld für Sicherheitslösungen der Quantenära, post‑quantum Kryptographie, Risiko­analysen, sichere digitale Identitäten und zukünftige quantenbasierte Dienste.

Über den Marktplatz erhalten Unternehmen, Regierungen, Forschungseinrichtungen und Technologieanbieter Zugang zu spezialisierten Quantum‑Readiness‑Dienstleistungen, Sicherheitsbewertungen, Compliance‑Reporting‑Tools, Optionen für die Migration zu post‑quantum Kryptographie und künftigen quanten‑sicheren Anwendungen, wobei QAIT als native Utility‑ und Abwicklungs‑Token fungiert. Dank Hederas unternehmensgerechter, quantensicherer Distributed‑Ledger‑Technologie und der Unterstützung durch das Engineering‑Team von The Hashgraph Group sowie das globale Innovations‑Ökosystem von Hedera, ermöglicht die Plattform Organisationen: 1. Die Analyse ihrer Anfälligkeit gegenüber quantenbezogenen Cyber‑Risiken. 2. Die Identifizierung von vulnerablen kryptografischen Assets und Infrastrukturen. 3.

Die Generierung KI‑gestützter Handlungsempfehlungen zur Risikominimierung. 4. Die Entwicklung von Migrations‑Roadmaps hin zu post‑quantum Kryptographie. 5. Die kontinuierliche Überwachung des Quantum‑Readiness‑Status durch fortlaufende Assessments. 6. Die sichere Dokumentation der Bewertungsergebnisse und Compliance‑Nachweise auf einer Distributed‑Ledger‑Infrastruktur.

Durch die Integration von QAIT als Zahlungsmittel werden fortschrittliche Assessments, KI‑basiertes Reporting, Compliance‑Management sowie kontinuierliche Monitoring‑Services über den SEALCOIN Quantum Marketplace bereitgestellt. Dies schafft ein praxisnahes Rahmenwerk für Sicherheitsdienstleistungen im Quantenzeitalter.

"Quantencomputer stellen sowohl eine der bedeutendsten technologischen Chancen als auch eine der größten Sicherheitsherausforderungen der Menschheit dar", erklärt Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey. "Mit dem Start des SEALCOIN Quantum Marketplace und der QAIT Q‑Day Security Assessment Plattform bauen wir ein praktisches Ökosystem, in dem Organisationen ihre Quantenrisiken evaluieren, post‑quantum Sicherheitsdienste nutzen und sich auf die nächste Generation digitaler Infrastruktur vorbereiten können.

Diese Initiative vereint Künstliche Intelligenz, Distributed‑Ledger‑Technologie und Cybersicherheits‑Expertise, um einen der wichtigsten Übergänge der digitalen Wirtschaft zu meistern.

" Stefan Deiss, Mitgründer und CEO von The Hashgraph Group, ergänzt: "Die Quantum‑Readiness wird schnell zu einer strategischen Priorität, und diese Initiative liefert den Organisationen die Werkzeuge, um aufkommende Risiken zu verstehen und zu adressieren, während sie Hederas sichere Distributed‑Ledger‑Technologie und das Innovations‑Ökosystem nutzen. " Jonathan Llamas, Chief Product and Strategy Officer bei SEALCOIN AG, weist darauf hin: "Die SEALCOIN‑Plattform wurde konzipiert, um vertrauenswürdige Machine‑to‑Machine‑ und Service‑to‑Service‑Ökonomien durch dezentrale Infrastruktur zu ermöglichen.





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