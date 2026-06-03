Wissenschaftler entdecken Hefe in Ötzis Körper und backen daraus Brot

Wissenschaftler haben in Ötzis Körper Hefe entdeckt und daraus Brot gebacken. Die Entdeckung wurde in der Fachzeitschrift Microbiome veröffentlicht.

Mehr als 5300 Jahre nach seinem Tod sorgt der Gletschermann Ötzi erneut für eine Sensation: Wissenschaft ler haben in seinem Körper Hefe entdeckt und daraus Brot gebacken.

Die überraschende Entdeckung machten Forscher eines Teams aus Bozen. Ihre Studie wurde am Mittwoch in der Fachzeitschrift "Microbiome" veröffentlicht. Was die Wissenschaftler nicht erwartet hatten, war Hefe. Die Wissenschaftler fanden insgesamt vier verschiedene Hefepilze, die extreme Kälte überstehen können.

Nachgewiesen wurden sie in Ötzis Darm, auf seiner Haut und sogar in Wasser, das beim teilweisen Auftauen seines Körpers abtropfte. Die Hefen kommen normalerweise nur in sehr kalten Regionen wie den Alpen oder der Antarktis vor. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass sie erst nach Ötzis Tod in seinen Körper gelangten. Foto: Andrea De Giovanni/Eurac Research/dpa Diese Hefepilze haben Ötzi auf seiner langen Reise durch die Jahrtausende begleitet, erklärte Mitautor Frank Maixner.

Doch die Forscher beließen es nicht bei der Entdeckung. Sie vermehrten die Darm-Hefe im Kühlschrank und stellten sich anschließend eine naheliegende Frage. Wenn man jemandem erzählt, dass man Hefe hat, wird sofort gefragt: Kann man damit Brot backen? , sagte Sarhan.

Der erste Versuch scheiterte. Erst nach drei Monaten harter Arbeit hatten wir einen sehr, sehr guten Sauerteig, so der Forscher. Unfassbar: ein Sauerteigbrot auf Basis der Hefe aus Ötzis Darm! Foto: Marion Lafogler/South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac Research/dpa Und dabei soll es möglicherweise nicht bleiben.

Auf die Frage, ob die Hefe künftig auch zum Bierbrauen genutzt werden könnte, antwortete Sarhan: Das steht auf der Liste. Neben dem kuriosen Back-Experiment sehen die Forscher auch praktische Anwendungsmöglichkeiten. Die Hefe erwies sich als erstaunlich widerstandsfähig und konnte sogar Phenol abbauen, eine Chemikalie, die nach der Entdeckung der Mumie 1991 eingesetzt worden war, um Pilzwachstum zu verhindern. Künftig könnte sie deshalb helfen, verschmutzte Böden oder Gewässer zu reinigen.

Die Hefe jedoch war nicht die einzige Überraschung. Bei der Untersuchung von Ötzis Mikrobiom fanden sie außerdem eine Darmbakterien-Art, die bei Menschen in Industrieländern heute nahezu verschwunden ist. Nach Angaben der Forscher kommt sie vor allem noch in Teilen Afrikas und Südamerikas vor





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