Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Bundestag beschließt Reform ohne Dauerstellen

Der Bundestag hat die Novelle des WissZeitVG beschlossen. Sie führt Mindestlaufzeiten ein, strebt aber keine Befristungsbegrenzung an. Kritiker sehen das als Rückschritt.

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag die lang umstrittene Novelle des Wissenschaft szeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) verabschiedet. Damit folgt das Parlament dem Kabinettsbeschluss vom Ende Juli und schließt die gesetzgeberische Arbeit an der Reform ab, obwohl die ursprünglich angestrebten weitgehenden Änderungen gescheitert sind. Die schwarz-rote Koalition hat sich auf einen Kompromiss geeinigt, der keine verbindlichen Perspektiven auf unbefristete Arbeitsverhältnisse bietet, sondern stattdessen auf Mindestvertragslaufzeiten und erweiterte soziale Schutzklauseln setzt. Dieser Weg wurde gewählt, nachdem die Pläne der Vorgängerkoalition, der Ampel, auf massiven Widerstand in der Wissenschaft scommunity gestoßen waren.

Kernregelungen: Mindestlaufzeiten und veränderte Fristen

Die wesentlichen Änderungen des neu beschlossenen Gesetzes betreffen die Dauer und Transparenz von Verträgen in der Forschung. Erste Qualifizierungsverträge, die vor der Promotion abgeschlossen werden, sollen künftig in der Regel mindestens drei Jahre gelten. Nach dem Abschluss der Promotion beträgt die Mindestlaufzeit für diese Verträge mindestens zwei Jahre. Die reguläre Höchstbefristungsdauer bleibt dabei unverändert bei insgesamt zwölf Jahren. Dies ist eine entscheidende Information für alle Beschäftigten, die ihre Karriereplanung auf dieser Grundlage ausrichten.

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Ein wichtiger Mechanismus bleibt erhalten: Nicht genutzte Befristungszeit aus der Promotionsphase kann weiterhin auf die Postdoc-Phase übertragen werden. Zudem dürfen Hochschulen weiterhin Drittmittelverträge abschließen, ohne dass diese an die neuen Mindestlaufzeiten für die eigentlichen Qualifizierungsverträge gebunden sind. Der Begriff der Qualifizierung bezieht sich dabei auf Verträge, die auf eine Promotion oder Habilitation hinarbeiten. Das Gesetz zielt darauf ab, diese Phasen planbarer zu gestalten, ohne die Flexibilität bei der Finanzierung durch Drittmittel einzuschränken.

Soziale Absicherung und neue Transparenzpflichten

Zusätzlich zu den zeitlichen Vorgaben werden die sozialen Schutzklauseln ausgeweitet. Bisherige Schutzmechanismen bei Mutterschutz, Elternzeit und Pflege sollen künftig auch für Beschäftigte unter Drittmittelverträgen gelten. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung der sozialen Absicherung dar, da diese Gruppe bisher oft weniger stark geschützt war. Eine weitere Neuerung sieht ein Minimum von 25 Prozent der Stellen bei Qualifizierungsbefristungen vor, was die Verbindlichkeit dieser Positionen stärken soll.

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Eine tiefgreifendere Änderung betrifft die dokumentarische Pflicht der Arbeitgeber. Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen die angestrebte wissenschaftliche oder künstlerische Qualifizierung ausdrücklich im Arbeitsvertrag festhalten. Fehlt diese Angabe, kann die Befristung nicht mehr auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gestützt werden. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner, die das Gesetz als Berichterstatterin mitverhandelt hat, betonte, diese Regelung schaffe für Arbeitnehmer Transparenz. Sie appellierte zudem, dass Beschäftigte auf der ordnungsgemäßen Erfassung ihrer Arbeitszeit bestehen und ihre Tätigkeiten ausschließlich an den niedergelegten Qualifizierungszielen messen sollten.

Kritik von Gewerkschaften und Verschiebung der Evaluation

Die Reaktionen auf die Novelle fallen gemischt aus, wobei der Widerstand von Gewerkschaften signifikant ist. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert gemeinsam mit zahlreichen weiteren Organisationen die vollständige Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Eine entsprechende Petition hat inzwischen mehr als 73.000 Menschen unterzeichnet. Die Mitinitiatorin der #IchBinHanna-Bewegung erklärte in einer Bundestagsanhörung, der aktuelle Gesetzentwurf sei sogar schlechter als der aus der Ampel-Zeit. GEW-Vize Andreas Keller sprach von einem Eilverfahren, bei dem die Koalition kalte Füße bekommen habe und das Gesetz durchbringen wolle, bevor der Widerstand noch stärker werde.

Neben der inhaltlichen Kritik wurde auch der zeitliche Rahmen der Evaluierung geändert. Die nächste Evaluation des Gesetzes wird um ein Jahr von 2032 auf 2033 verschoben. Die Koalition argumentiert damit, dass die neuen Regeln voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2027 in Kraft treten und ihre Wirkungen dann über sechs Jahre beobachtet werden sollen. Dieser Schritt dient dazu, den political pressure zu nehmen und das Thema nach jahrelangen Debatten abzuhaken, auch wenn keine der beiden ursprünglichen Ambitionen der Koalition, nämlich eine deutliche Erhöhung der Dauerstellenquote, vollständig umgesetzt wurde.