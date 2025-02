Witcher 3-Lead entwickelt Vampir-Rollenspiel mit verheerenden Konsequenzen

Konrad Tomaszkiewicz, ehemaliger Game Director von Witcher 3, arbeitet an einem neuen Vampir-Rollenspiel mit dem Fokus auf freie Entscheidungen und brutale Konsequenzen.

Witcher 3 Fans haben einen neuen Grund zur Freude: Konrad Tomaszkiewicz, ehemaliger Game Director von Witcher 3 , arbeitet mit seinem neuen Studio Rebel Wolves an einem neuen Rollenspiel . Dieses Mal wird der Spieler die Rolle eines Vampir s in einer riesigen Open World übernehmen. In einem Interview deutete Tomaszkiewicz an, dass das Spiel sogar die moralischen Entscheidungen und Konsequenzen von Witcher 3 übertreffen soll.

Ein wichtiger Aspekt des Spiels ist der sogenannte Blutdurst, der dem Vampirspieler während der Nacht dazu neigt, NPCs zu töten. Die Entwickler wollen den Spielern eine große Freiheit in ihren Entscheidungen bieten, die das Gameplay und die Geschichte beeinflussen können. Man kann zum Beispiel wichtige NPCs töten, was zu alternativen Ergebnissen oder sogar Unterbrechungen bestimmter Questlinien führen kann. Die Entwickler betonen, dass die Entscheidungen des Spielers eine große Rolle spielen und zu unterschiedlichen Handlungssträngen führen können. Ob es sich dabei nur um Entscheidungen in der Geschichte oder auch um das Töten wichtiger Figuren handelt, ist aber noch unklar. Der erste Gameplay-Reveal wird voraussichtlich im Sommer 2025 erfolgen. Ein genauer Releasetermin ist bisher noch nicht bekannt





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Witcher 3 Vampir Rollenspiel Entscheidungen Konsequenzen Rebel Wolves

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

The Witcher 3: Ehrgeiziges Projekt macht Kurzgeschichten aus den Büchern zu spielbaren QuestsPer Mod sollen Geralts erste Abenteuer aus den Witcher-Büchern ihren Weg ins Rollenspiel finden.

Weiterlesen »

Skyrim Special Edition im Sale: Rollenspiel-Klassiker für nur 3,99 EuroThe Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition ist im Steam-Sale mit 90 Prozent Rabatt zu haben und kostet nur noch 3,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 20. Januar. Die Special Edition beinhaltet grafische Verbesserungen sowie die Erweiterungen Dawnguard und Dragonborn.

Weiterlesen »

Kingdom Come 2 als Noob: Wie viel Spaß macht das Rollenspiel, ohne Teil 1 zu kennen?Mary hat Kingdom Come: Deliverance 1 nicht gespielt. Wie viel Spaß ihr Teil 2 macht und warum sie anfangs gerne in ihren Monitor gebissen hätte,...

Weiterlesen »

Spieler machen sich Sorgen um ein vielversprechendes Rollenspiel, weil es plötzlich auf Steam verschwindetEin kommendes Rollenspiel soll im Februar 2025 erscheinen. Nun führen seltsame Dinge auf Steam zu Sorgen in der Community.

Weiterlesen »

The Blood of Dawnwalker: Wir haben über 1.300 von euch zum düsteren Rollenspiel befragtDas neue Spiel des Ex-Directors von Witcher 3 ist enthüllt: Das Vampir-RPG kommt bei der GameStar-Community super an - bis auf eine Sache.

Weiterlesen »

Open-World-Spiel für Switch im Angebot: Riesiges Fantasy-Rollenspiel jetzt für nur 17,42€ schnappen!Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes und toll inszeniertes Open-World-Rollenspiel für Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis im Angebot abstauben.

Weiterlesen »