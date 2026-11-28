The Witcher 3 Remastered erhält sein zweites größeres Balancing- und Optimierungs-Update. Konsolen und PC profitieren von Änderungen.

erhält sein zweites größeres Balancing- und Optimierungs-Update. Patch 5.02 schwächt mehrere Zeichen und Mutationen ab und verbessert Path Tracing am PC. Neu ist die Unterstützung für 32:9-Monitore.

Das Update 5.02 folgt auf den Patch 5.01, der Anfang Oktober erschienen ist und direkt zu Beginn einige Probleme rasch behoben und das Gameplay angepasst hatte. Mit dem jüngsten Update setzt CD Projekt Red genau dort an und verringert die Effektivität zahlreicher Fähigkeiten/Zeichen und Mutationen.

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Zudem wurden einige Bugs in diesem Bereich behoben. Einige Spieler mit Meta-Builds könnten deshalb nach dem Update genervt sein. Mutationen: Adrenalinrausch, Katzenaugen, Magische Sensibilität, Mutierte Haut, Schneidende Kälte Behoben wurde auch der Fehler, dass die Gwint-Karte „Zoltan Chivay“ nicht unter dem Galgenhügel in Velen erschienen ist. Für einen 100-Prozent-Durchlauf ist das ein notwendiger Erfolg.