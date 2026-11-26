Patch 5.02 für The Witcher 3 Remastered: 97 Changelog-Einträge, Nerfs für Zeichen-Builds und über 40 neue Mods im Überblick.

CD Projekt Red hat am 26. November das Update 5.02 für The Witcher 3: Wild Hunt Remastered auf vier Plattformen ausgerollt. Das Changelog umfasst 97 Einträge, wie das StudioDer bemerkenswerteste Eintrag betrifft die Quest „Hard Times“: Spieler hatten den zugehörigen Bug seit Juni 2015 dokumentiert, also seit dem Release des Originals.

In der Next-Gen-Fassung von Dezember 2022 galt das Problem als behoben, im Remaster tauchte es jedoch wieder auf. Mit Patch 5.02 endet die Geschichte nach über elf Jahren. Der Patch schwächt mehrere Sign-Builds, die beim Remaster zu den beliebtesten Spielweisen zählen: Der Intensitätsbonus von Aard und Igni sinkt um 10 Prozent, der Bonus von Adrenaline Rush um 20 Prozent, und die Mutation „Piercing Cold“ verliert 500 Schadenspunkte. Auch die Ausdauer-Regeneration der Zauberkräfte wurde reduziert.

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Ein Spielerfolg mit dem Aerondight-Schwert bleibt im neuen Modus erhalten: Ein New-Game-Plus-Fehler, der den permanenten Schadensbonus des Schwerts zurücksetzte, ist ebenfalls behoben. Der Patch ist das sechste Update seit der Veröffentlichung des Remasters am 29. September. Auf der Bilanzpressekonferenz am 25.