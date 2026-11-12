Witkoffs Moskau-Besuch: US-Delegation trifft Putin zur Ukraine-Verhandlung

Steve Witkoff und Jared Kushner treffen Wladimir Putin in Moskau. Ziel ist die Integration Europas in Friedensgespräche, während in der Ukraine neue Angriffe erfolgen.

Die US-Delegation unter der Leitung von Steve Witkoff und Jared Kushner hat heute Moskau erreicht, um Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieg es zu führen. Dies markiert den vierten Besuch von Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, in der russischen Hauptstadt im aktuellen Jahr, was die Intensität der diplomatischen Bemühungen unterstreicht. Die Delegation wird vom engen Vertrauten Putins, Kirill Dmitriev, am Flughafen empfangen, was auf hohe Priorität seitens des Kreml hindeutet.

Kernziele der diplomatischen Mission

Das primäre Ziel der Verhandlungen besteht darin, den russischen Staatschef davon zu überzeugen, europäische Staaten künftig als integralen Bestandteil der Friedensgespräche einzubinden. Die US-Unterhändler wollen Wladimir Putin über die jüngsten Dreiergespräche in Abu Dhabi informieren, an denen Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine teilgenommen haben. Ziel ist es, eine Sicherheitsarchitektur zu etablieren, die die Europäische Union und die Nato offiziell an den Verhandlungstisch holt.

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Positionen der beteiligten Akteure

Wladimir Medinski, der Chef der Moskauer Delegation, betonte vergangene Woche die unnachgiebige Haltung Russlands und forderte einen Friedensvertrag unter den Bedingungen Moskaus. Er verglich die bestehende europäische Sicherheitsordnung mit einem kranken Organismus, dessen Probleme nun offengelegt wurden. Der US-Außenpolitischer Berater des Kremls, Nikolai Uschakow, kündigte die Gespräche für die erste Tageshälfte an und bestätigte, dass die amerikanischen Gäste konkrete Angebote mitbringen, ohne diese im Vorfeld zu spezifizieren.

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Geopolitische Kontext und aktuelle Sicherheitslage

Trotz der diplomatischen Annäherung bleibt die militärische Eskalation auf dem Boden unvermindert hoch. Am Mittwoch führte ein russischer Drohnenangriff auf das ukrainische Tschornomorsk bei Odessa zum Tod von mindestens vier Zivilisten, wie der Gouverneur Oleh Kiper bestätigte. In der Nacht zuvor waren ballistische Raketen auf die Hauptstadt Kiew abgefeuert worden, was die Spannungen im Kontext der Friedensverhandlungen weiter verschärft.

Weitere diplomatische Schritte und Prognosen

Nach Abschluss der Verhandlungen in Moskau planen Steve Witkoff und Jared Kushner einen Zwischenstopp in Dublin, wo sie auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Dort sollen sie auch den neunten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft besuchen, an dem sich Staats- und Regierungschefs aus nahezu 50 Ländern, einschließlich Bundeskanzler Friedrich Merz, versammeln. Während die ukrainische Seite von möglichen Fortschritten vor Jahresende spricht, bleibt die praktische Umsetzung der Integrationspläne für Europa eine offene Frage.