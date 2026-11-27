Vor zwei Jahren entwickelte sich die Krimiserie Ludwig zum Geheimtipp. Ab heute streamt das Mystery-Format endlich auch in Deutschland – und sogar kostenlos.

Vor zwei Jahren entwickelte sich die Krimiserie Ludwig zum Geheimtipp. Ab heute streamt das Mystery-Format endlich auch in Deutschland – und sogar kostenlos.gehört zu den witzigsten Krimiserien, die es in den letzten Jahren zu sehen gab.

Nur deutsche Krimifans haben davon recht wenig mitbekommen – bis jetzt. Nach zwei Jahren geduldiger Wartezeit startet der BBC-Hit heute endlich in Deutschland. Die komplette 1. Staffel mit sechs Episoden könnt ihr ab sofort im Streaming-Portal des ZDF kostenlos bingen.

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) dazu gedrängt, die Identität des Vermissten anzunehmen, um mehr über das Verschwinden herauszufinden. Der Clou ist dabei: James ist Ermittler bei der Polizei von Cambridge. Nicht nur muss der ordnungsliebende und sozial unbeholfene John fortan seine Komfortzone verlassen und mit anderen Menschen interagieren. Auch muss er als Fake-Detektiv mehrere Mordfälle aufklären, wobei sich sein Gespür für Knobeleien als überraschender Vorteil entpuppt.